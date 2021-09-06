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Mehmet Ceyhan: PCR testleri aşılılara da yapılsın

Koronavirüs salgınının başından beri yaptığı açıklamalarla halka korku salan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine tepkileri üzerine çekti. Bugünden itibaren aşısızlara uygulanmaya başlanan PCR testi zorunluluğuna ilişkin konuşan Ceyhan, testlerin aşılılara da yapılması gerektiğini söyledi.
06 Eylül 2021 21:58
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Mehmet Ceyhan: PCR testleri aşılılara da yapılsın

Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı olmayan vatandaşlar için şehirler arası seyahat, konser, sinema gibi etkinlikler için PCR testi zorunluluğu uygulaması bugün itibariyle başladı.

Okullarda aşı olmayan öğretmen ve görevlilere de haftada iki kez verecekleri PCR testi sonucunun ilkini bugün okul yönetimine sundu.

Mehmet Ceyhan: Aşılılar da test yaptırsın

Salgının başladığı ilk günden beri halka korku salan ve panik oluşturacak açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise bu uygulamayla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Ceyhan, art arda katıldığı canlı yayınlarda aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğunun aşılılara da uygulanması gerektiğini savundu.

"PCR testlerinin normalde aşılıya da yapılması lazım, aşısıza da." diyen Ceyhan, "Çünkü taşıma açısından risk oluşturmuyor. Kaldı ki PCR testlerinin de doğru sonuç verme şansı yaklaşık yüzde 50 civarında. Ama başka bir yöntem yok elimizde. O yüzden bence PCR testinden çok aşılamaya ve hızlı tanı testlerine ağırlık verilmeli." ifadesini kullandı.

Twitter'da büyük tepki

Ceyhan'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. 'Mehmet Ceyhan' ismi, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.
Memurlar.Net
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