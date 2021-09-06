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Can Ataklı'dan CHP'deki tacizlere skandal savunma

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, CHP'deki tecavüz ve taciz olaylarını yorumlarken skandal ifadeler kullandı. Ataklı, "Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara taciz ve tecavüz etmek, hatta tecavüze yeltenmek aynı değil." diye konuştu.
06 Eylül 2021 22:00
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Can Ataklı'dan CHP'deki tacizlere skandal savunma

CHP içinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, henüz ismi bilinmeyen parti binasındaki çaycı bir kadını taciz ettiği ve ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Bu durumla ilgili konuşan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, skandal ifadeler kullandı.

Daha önce CHP'deki taciz olayı ile ilgili "Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu diye düşünmüş olabilirler" diyen Ataklı, bu kez de bir yetişkine karşı yapılan cinsel saldırıyı, çocuğa karşı yapılan cinsel saldırı ile karşılaştırdı.

'Çocuklara tecavüzle bu aynı değil'

Ataklı, "Yetişkinler arasında olan olayla, çocuklara, küçük kızlara, küçük oğlanlara tasallukta bulunmak, onları taciz ve tecavüz etmek, hatta fiili tecavüze yeltenmekle bu aynı değil." dedi.

Ataklı, sözlerinin devamında yaşanan olayların bir çoğunda sessiz kalmayı tercih eden CHP'yi aklamaya çalışarak "Şimdi buradan kalkıp bir parti olduğu gibi 'tecavüzcü tacizci' demek ahmaklık, bu ayıp. Sonra ne oluyor oradaki bir sürü geri zekalı bunu okuyor ve 'Bütün CHP'liler' tacizci' diyor." diye konuştu.
Memurlar.Net
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