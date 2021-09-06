İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.
|06 Eylül 2021 22:44
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yanan alanların ağaçlandırılmasına sonbaharda başlanacak
06 Eylül 2021 23:10
|Türkiye Uzay Ajansı'na 2 yıl için 129 milyon TL ödenek ayrıldı
06 Eylül 2021 21:28
|KYK yurt başvuruları başladı
06 Eylül 2021 21:05
|KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek
06 Eylül 2021 21:00
|İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor
06 Eylül 2021 20:50
|Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de Karavan Park açıldı
06 Eylül 2021 20:46
|18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı
06 Eylül 2021 20:36
|Beykoz'da yarın denize girmek yasaklandı
06 Eylül 2021 19:32
|Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı
06 Eylül 2021 17:31
|Hastanelerde PCR testi yoğunluğu
06 Eylül 2021 16:54