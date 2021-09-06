1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS'de ilk 5'e giren öğrencilere otomobil sürprizi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısalda ilk 5 arasına giren Mersinli iki öğrenciye mezun oldukları özel eğitim kurumu yönetimince otomobil hediye edildi.
06 Eylül 2021 22:48
+Aa- Yazdır
YKS'de ilk 5'e giren öğrencilere otomobil sürprizi

Mersin merkezli Yenişehir ilçesinde hizmet veren lise seviyesindeki özel eğitim kurumunun 12. sınıf öğrencilerinden Mustafa Bora Köseoğlu (18) ve Abdullah Rüzgar (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen 2021 YKS'de AYT sayısalda Türkiye'de ilk 5 arasına girdi.

Öğrencilerinin YKS yerleştirmelerinde hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmalarının ardından harekete geçen özel eğitim kurumu yönetimi, Türkiye 4'üncüsü Köseoğlu ve Türkiye 5'incisi Rüzgar için iki otomobil satın aldı.

OTOMOBİLLER ÖĞRENCİLERE HEDİYE EDİLDİ

Süslenerek okulun önüne getirilen araçlar, aileleriyle çağrılan Köseoğlu ve Rüzgar'a hediye edildi.

Özel eğitim kurumunun sahibi İbrahim Kütük, öğrencilerinin YSK 2021'de elde ettiği başarının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerine verdikleri sözü tuttuklarını belirten Kütük, "Her ikisine de otomobil hediye ettik. Araçlarını teslim ettiğimizde çocukların gözlerindeki ışıltıyı ve mutluluğu gördük. Keyifli anlar yaşadık. Öğrencilerime bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Çok mutluyuz." diye konuştu.

"BU SÜRPRİZİ BİZDEN İSTEMEDİLER"

Kurum müdürü İlhan Yuna da öğrencilerinin çok önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Çocuklarımız bu sürprizi bizden istemediler. Araba hediye edeceğimizi duyduklarında heyecanlandılar. Arabalarını ailelerinin yanında teslim alırken büyük bir gurur ve heyecan yaşadılar. Gözlerinden yaşadıklarını hissettik." ifadelerini kullandı.

"HEM MUTLUYUM HEM ŞAŞKINIM"

Öğrencilerden Mustafa Bora Köseoğlu da öğretmenleri Kütük'ün otomobil sözü vermesinin ardından hırslandıklarını söyledi.

Sonuçlar açıklandığında otomobil sözünün aklına gelmediğini belirten Köseoğlu, "Hocamız bizi motive etmek için söylüyor sanmıştım. Sözünü tuttu. Bize araba hediye etti. Hem mutluyum hem de şaşkınım. Çok farklı hissediyorum. Araba sahibi oldum. İlginç bir duygu." diye konuştu.

Abdullah Rüzgar da hediye karşısında çok şaşırdığını kaydederek, "Öğretmenimizin verdiği sözü tutması bizi çok sevindirdi. Artık ikimiz de şu an birer araba sahibiyiz. Başarıyı yakalamışken aldığımız bu hediye bizi çok mutlu etti." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'inden fazlası aşısız
06 Eylül 2021 22:46		 Aşı karşıtlarının iddialarını çürüten bilimsel gerçekler
06 Eylül 2021 22:37
Şehidin oğlu 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı
06 Eylül 2021 22:03		 Mehmet Ceyhan: PCR testleri aşılılara da yapılsın
06 Eylül 2021 21:58
Arabasını satarak büyüttüğü ormanı mahallesine miras bıraktı
06 Eylül 2021 21:39		 Muş'ta tıp fakültesini kazanan iki kardeş ailenin gururu oldu
06 Eylül 2021 20:43
Biontech'te 3. doz aşı olacak mı?
06 Eylül 2021 20:39		 Damak tedavisinde yüz felci olan Yeliz, hayatını kaybetti
06 Eylül 2021 20:30
İstanbul'da kayıtlar başladı, öğrenciler ev ve yurt telaşı yaşadı
06 Eylül 2021 19:11		 Prof. Dr. Hüseyin Cenk Özmutlu hayatını kaybetti
06 Eylül 2021 19:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:15 - Gıda politikalarıyla fiyat istikrarı sağlanacak23:10 - Yanan alanların ağaçlandırılmasına sonbaharda başlanacak22:48 - YKS'de ilk 5'e giren öğrencilere otomobil sürprizi22:46 - Yoğun bakımda yatanların yüzde 51'inden fazlası aşısız22:44 - İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti22:37 - Aşı karşıtlarının iddialarını çürüten bilimsel gerçekler
22:04 - Hemşire evinde ölü bulundu22:03 - Şehidin oğlu 'şiddet' iddiasıyla devlet korumasına alındı22:00 - Can Ataklı'dan CHP'deki tacizlere skandal savunma21:58 - Mehmet Ceyhan: PCR testleri aşılılara da yapılsın21:55 - Milli sporcu Astsubay Balkan şampiyonu oldu21:39 - Arabasını satarak büyüttüğü ormanı mahallesine miras bıraktı
21:34 - Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor21:28 - Türkiye Uzay Ajansı'na 2 yıl için 129 milyon TL ödenek ayrıldı21:27 - TBMM Müsilaj Komisyonu, 6 ilde çalışma yapacak21:18 - Otomobil; temizlik işçisine böyle çarptı21:05 - KYK yurt başvuruları başladı
21:01 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Oğlunu atayan rektöre 6 ay hapis cezası
Kripto para hesabındaki 240 bin doları buharlaştı, suç duyurusu yaptı
Kamu kurumları arasındaki ücret dengesizliği tekrar ortaya çıkıyor
Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
50 liraya alınan kömür torbasından 360 bin dolarlık göktaşı çıktı
Yeni atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene güvenlik soruşturması yapılacak mı?
Erdoğan: Yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak
Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı
Cem Küçük: Marketlerde fiyatlar can yakıyor, AK Parti çare bulmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk 2
aşı deneyimleri 1
nedamet 1
cif 1
cürmün yetmez 1
en çarpıcı film sahnesi 1
pcr testi 2
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
polislerin yüz ifadeleri 1
kese kağıdı 1
SON İLANLAR
Eskişehir Çifteler Belediyesi geçici işçi alacak
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam