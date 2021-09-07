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7 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

7 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Eylül 2021 00:05
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7 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

- TÜRKPA üyesi ülkeler parlamento başkanları onuruna çalışma yemeği verecek olan Şentop, daha sonra Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ve PAB Başkanı Duarte Pacheco ile ayrı ayrı görüşecek.

- Şentop, genel müzakereler çerçevesinde "Çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadele, daha güçlü yasal düzenlemeler gerektirmektedir" başlıklı önerge üzerinde konuşacak.

- Türk toplumu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Viyana/09.25/12.30/14.30/15.30/16.30/20.00/21.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranları ile 2020 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişareleri yapılacak.

(Ankara)

3- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Amsterdam/21.45)

- Elemelerde Türkiye'nin de bulunduğu grupta Karadağ-Letonya, Norveç-Cebelitarık maçları yapılacak; A, D, F, H gruplarında maçlara devam edilecek.

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında İskoçya'yı konuk edecek.

(Bursa/19.30)

3- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi, Batman Petrolspor-Hendekspor maçıyla başlayacak.

(Batman/15.00)

4- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonu (Bitci MXGP of Afyon) başlayacak.

(Afyonkarahisar/09.30)

5- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çeyrek final mücadelesi başlayacak.

(New York)

***

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Anadolu Ajansı
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