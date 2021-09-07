Trol hesap bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine yaptırım
|07 Eylül 2021 09:20
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Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: AK Parti "dezenformasyon ile mücadele için hazırladığı yeni yasa taslağı çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığında, Adalet, Ulaştırma bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK yetkililerinin katılımıyla bugün Meclis'te üçüncü toplantısının düzenlenmesi planlanıyor. Toplantıda sosyal medyada dezenformasyonla mücadele için her birimin kendi alanında bulduğu çözüm önerilerini sunması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre bugüne kadar yapılan toplantılarda, trol ya da yalan haber yayan hesabın bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine uygulanması planlanan yaptırımlar belli oldu.
YAPTIRIMLAR BELLİ OLDU
Buna göre 3 aşamalı bir plan uygulanacak. Trol bilgisini paylaşmayan siteye ilk olarak para cezası ikinci olarak reklam yasağı son olarak da bant daraltmaya kadar ceza verilebilmesi planlanıyor. Daha önce çıkan sosyal medya yasasında bant daraltmanın sosyal medya şirketinin Türkiye'de ofis açmaması durumunda verildiği, iki yasanın farklı olduğu belirtiliyor. Türkiye'de temsilciliği bulunan sosyal medya şirketi yargı makamlarına cevap vermediği takdirde bu cezalarla karşılaşabilecek.
TCK'DA DEĞİŞİKLİK
Düzenleme ile bir haberin yalan olup olmadığı ile ilgili kriterlerin belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemeyle sosyal medyada suç işlenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor. Bu kapsamda TCK'da bazı düzenlemeler yapılabileceği belirtiliyor.
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