Sağlık turizminin MR'ı çekilecek
|07 Eylül 2021 07:05
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Sağlık turizmcilerini tek bir çatı altında birleştirmek için kurulan Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS), sağlık turizmi sektörünün MR'ını çekmek için yola çıktı. En ücra köye kadar sağlık turizmine konu olacak işletme ve doğal kaynakları tespit ederek Türkiye sağlık turizmi sektörünün envanterini çıkarmak isteyen USTİS, Sağlık Turizmi Master Planı kapsamında 5 il pilot bölge olarak belirledi.
5 PİLOT ŞEHRİN SAĞLIK TURİZMİ GELİŞTİRİLECEK
Sendika bu kapsamda Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova'yı kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. USTİS Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Tarcan liderliğindeki heyet, Yalova olmak üzere söz konusu beş kentin sağlık turizmini geliştirmek amacıyla yapılacak sağlık turizmi master planıyla ilgili Vali Muammer Erol ve Yardımcısı Bahattin Atçı ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Görüşmede kısa bir süre içinde Yalova'da Sağlık Turizmi Çalıştayı yapılmasına kararlaştırıldı.
KAYNAKLARIMIZI İYİ BİLMELİYİZ
Türkiye'de bu tür bir çalışmaya çok büyük ihtiyaç olduğunu belirten Aslı Tarcan, "Türkiye, sağlık turizmi konusunda kendini oldukça önemli ölçüde geliştirmiş bir ülke. Sağlık turizminde dünyada ilk beş arasında gösterilen bir Türkiye var. Ancak biz hangi bölgede, hangi ilde, hangi ilçede hatta hangi köyde sağlık turizmine konu olacak işletme ve doğal kaynak olduğunu maalesef bilmiyoruz. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak, elimizde hangi kaynakların olduğunu bilmek zorundayız" dedi.
HEDEF İLK ÜÇTE OLMAK
Bu amaçla USTİS olarak Sağlık Turizmi Master Planı'nı hayata geçirmek için
yola çıktıklarını anlatan Aslı Tarcan, "Bu, uzun soluklu bir çalışma. Bu çalışma
sonuçlandığı zaman sektör oyuncuları olarak elimizde ne tür kaynakların olduğunu
net olarak biliyor olacağız. Böylece sağlık turizmi konusunda daha sağlıklı
kararlar vererek daha sağlıklı sonuçlara ulaşmamız mümkün olacak. Bu çalışmayı,
dünya sağlık turizmi liginde bizi ilk üçe taşıyacak olan önemli bir basamak
olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Sektör büyüklüğü 3 milyar dolar
Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde saç ekimi, göz, diş ve estetik tedaviler için Türkiye'ye gelen turist sayısı yaklaşık 125 bin kişi. 2019'da 3 milyar dolar hacimsel büyüklüğe ulaşan sağlık turizminin bu yıl ülkelerin test zorunluluğu ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle yüzde 50 düşüşle kapatması bekleniyor.
Kaplıcalarımız dünyaca ünlü
Yalova Valisi Muammer Erol ise bu önemli konuda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, "Türkiye özellikle saç ekimi ile sağlık turizminde ismini duyurdu. Bunun yanında geriatriden, by-pass ameliyatına, göz tedavisinden diş protezine kadar birçok konu sağlık turizmi kapsamına giriyor. Kısacası insan sağlığı ile ilgili her şey sağlık turizminin konusu. Yalova da özellikle KOAH hastaları ve romatizmal sorunlar konusunda çok önemli bir öneme sahip olan termal turizmde ciddi bir merkez. Kaplıcalarımızın faydaları tüm dünya tarafından biliniyor. Ancak bu konuda sesimizi tam anlamıyla duyurduğumuz söylenemez" dedi.
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