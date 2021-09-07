Orta Vadeli Programda hedef 3 yılda 3,5 milyon kişiye iş
|07 Eylül 2021 07:20
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Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellendi. 2022-2024 dönemini kapsayan yeni OVP'de temel ekonomik büyüklükler ve hedefler yenilendi. Programda, "Yılın kalanında baz etkisinin yanısıra kur gelişmelerinin etkisindeki gerileme ve gıda fiyatlarındaki düzeltme etkisiyle yıllık enflasyon azalacak. Enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edilecek" denildi.
EKONOMİ BÜYÜR ENFLASYON DÜŞER
OVP'de; büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini %9 olurken, ekonominin 2022'de % 5, 2023 ve 2024 yıllarında ise % 5,5 büyüyeceği öngörüldü. Enflasyon hedefi ise bu yıl %16,2, 2022'de % 99,8, 2023'de %8, 2024'de ise %7,6 belirlendi.
İHRACATTA İDDİALI HEDEF
İhracatın, 2021 sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022'de 230,9 milyar dolar, 2023'te 242 milyar dolar, program sonunda 255 milyar dolar olması hedeflendi. Bu yıl 258 milyar dolar olarak öngörülen ithalat ise 2022'de 282,7 milyar dolar, 2023'te 294 milyar dolar, 2024'te ise 309 milyar dolar olarak programda yer aldı.
EN ZORLU KULVAR İŞSİZLİK
Ekonominin en temel sorunlarından biri olan işsizlik yeni ekonomi programında da en zorlu kulvar olarak dikkat çekiyor. Programda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 12,6 2024 için ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi. Yıllık 1 milyon 170 bin istihdam hedefi konulan yeni OVP'de 3 yılda toplam 3 milyon 511 bin kişiye iş sağlama hedefi dikkat çekti.
Beceri envanteriyle daha hızlı eşleştirme
Reel sektöre yönelik beceri temelli bir iş analiz yöntemi geliştirilerek mesleklerin beceri envanterlerinin çıkarılması ve eşleştirme sisteminin beceriler özelinde geliştirilmesi hedeflendi. Kadınların iş kurma, e-ticaret platformlarında daha çok yer alma ve kooperatifçilik kurma konusunda daha fazla teşvik edilmesi de hedefler arasında yer aldı.
Yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri
Yeni programın hedeflerinden biri de yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulması oldu. Çığır açıcı teknolojilere yönelik yeni Ar-Ge projelerinin başlatılacak. Kuantum, yapay zeka, biyo teknoloji, genetik ve yeni nesil nükleer enerji gibi alanlarda öncül araştırmalar desteklenecek.
Lojistik koridorları iyileştirilecek
Programda yüksek katma değerli üretimin canlandırılması ve ihracatı destekleme amacıyla yeni pazarlara erişimi kolaylaştıracak ana ulaştırma ve lojistik koridorlarının da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedefi kondu. Düşük teknolojili ürünlerin yoğun olduğu sektörlerde kalite, tasarım ve markalaşmayı sağlayacak politikaların izlenerek ihracatın katma değerinin artması da hedeflendi.
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