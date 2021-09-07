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Otobüs şöförü ile yol verme kavgası eden şahıs, silahla ateş etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şoförü ile tartışan ve yanında bulundurduğu silahla otobüse ateş eden daha sonra yakalanan zanlı gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde suçunu kabul ederek silahı Kırıkkaleye kaçarken otobana attığını itiraf etti.
07 Eylül 2021 06:50
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Olay Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 saatlerinde Güven D. (37) 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden

tartışmaya başladı. Büyüyen tartisma sonucunda Güven D. yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobili ile kaçtı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, zanlının otomobilinin plaka bilgileri üzerinden yaptıkları çalışmalarda otomobilin Güven D.'nin eşi S.D'ye ait olduğunu belirledi. S.D'ye ulaşan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili Güven D.'de olduğu bilgisi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlı Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

Zanlı kullandığı silahı Kırıkkale'ye kaçarken otobanda yola atmış

Güven D. polise verdiği ilk ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek, Yol verme tartışması dolayısı ile EGO otobüs şoförüne kendi üzerinde bulunan silah ile ateş ettiğini, şahsın yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden aracı ile uzaklaştığını, kendisinin alkollü olduğunu, olay yerinden ayrıldıktan sonra Kırıkkale'ye gitmek üzere otobana çıktığını, otobanda seyir halinde iken camı açarak olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını, attığı yeri hatırlayamadığını ve silahın nerede olduğunu bilmediğini, akabinde Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek tekrar Sincan'a döndüğünü belirtti. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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