'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
|07 Eylül 2021 07:59
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Antalya'da karşı şeride geçen turizm otobüsünün çarptığı otomobilin içinde bulunan üniversite öğrencisi Sevgi Ekmekçi (25) hayatını kaybetti. Kaza, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Havalimanı güzergahına turizm otobüsüyle seyir halinde bulunan 45 yaşındaki Uğur Efe, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Hande Aykurt yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobil savrulup refüje çıktı. Araçta sıkışan Sevgi Ekmekçi ve sürücü Hande Aykurt ekipler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Haliç Üniversitesi Opera Bale öğrencisi 25 yaşındaki Sevgi Ekmekçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları tarafından "İyilik Meleği" olarak adlandırılan Sevgi'nin sokak hayvanlarına düzenli baktığı, zora düşen her arkadaşının yardımına koştuğu öğrenildi.
YANAN ARAÇTA CAN VERDİ
Antalya'da Harun Öztürk yönetimindeki otomobil, şarampole yuvarlandı. Bir anda alev alan araçta sıkışan Öztürk, hayatını kaybetti.
Zonguldak Ereğli'de, yolun karşısına geçen Şengül Sarı (55) ve ablası Nazikar Sarı (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yol kenarında duran kamyonete arkadan gelen ATV aracı çarptı. Kazada ATV sürücüsü Remzi (69) ve eşi Sevim Çoban (67) öldü.
Osmaniye Kadirli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Eser (71) öldü.
Düzce Çilimli'de fındık toplamaya giden ailenin içinde olduğu traktörün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Balıkesir'de, bir motosiklet yayaya çarptı. Kazayı görüp 112'den telefonla yardım isteyen Ali Sural, yaralanan kişinin eşi Deniz Sural olduğunu görünce şok yaşadı.
Kocaeli'nde, cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fahrettin T. yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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