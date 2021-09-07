Profesör görümceye e-nabız davası
|07 Eylül 2021 07:55
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Diş doktoru Hasan A., 2009'da Öykü A. ile evlendi. İki çocuk sahibi çift, anlaşmazlıklar nedeniyle 2018'de boşanma kararı aldı. İddiaya göre genç kadın, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası başladı. Dava devam ederken, baba Hasan A., çocukların velayetini almak için dava açtı. Dava dilekçesinde eşinin psikiyatrik ilaç (antidepresan) ilaçlar aldığı ve psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.
Dava karşısında şoke olan anne Öykü, boşanmak üzere olduğu eşinin tedavi gördüğü hastanenin ve ilaçların isminin nereden bildiği konusunda şüpheye düştü. E-nabız sistemine girip bilgilerini kontrol eden genç kadın, bir üniversite hastanesinde profesör doktor olan görümcesi Sibel N.'nin sistemine girdiğini ve bilgilerini kontrol ettiğini gördü. Davaya itiraz eden mağdur kadın, kullanılan ilaçların basit düzeyde psikiyatrik ilaç (antidepresan) ilaçlar olduğunu sosyal hizmetler uzmanı tarafından iyi bir anne olduğuna dair rapor sunulduğunu bu nedenle velayetinin kendisinde kalmasını gerektiğini beyan etti.
PROFESÖR GÖRÜMCESİNİ İHBAR ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Öykü A., görümcesinin hukuka aykırı olarak girdiği sistemdeki bilgileri kardeşine söyleyerek velayet davası açmasını sağladığını ve doktor görümcenin ise nüfuzunu kullanarak elde ettiği bilgileri üçüncü kişilere paylaştığını ileri sürdü. Görümcesinin cezalandırılmasını isteyen Öykü A.'nın ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİLEK YAMAN DEMİR
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