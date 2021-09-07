1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Profesör görümceye e-nabız davası

İstanbul'da yaşayan Öykü A., diş hekimi olan kocasının kendisine açtığı boşanma davasında delil olarak kullanılan kişisel bilgilerini elde eden görümcesi Prof. Dr. Sibel N. hakkında şikayetçi oldu.
07 Eylül 2021 07:55
+Aa- Yazdır
Profesör görümceye e-nabız davası

Diş doktoru Hasan A., 2009'da Öykü A. ile evlendi. İki çocuk sahibi çift, anlaşmazlıklar nedeniyle 2018'de boşanma kararı aldı. İddiaya göre genç kadın, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası başladı. Dava devam ederken, baba Hasan A., çocukların velayetini almak için dava açtı. Dava dilekçesinde eşinin psikiyatrik ilaç (antidepresan) ilaçlar aldığı ve psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.

Dava karşısında şoke olan anne Öykü, boşanmak üzere olduğu eşinin tedavi gördüğü hastanenin ve ilaçların isminin nereden bildiği konusunda şüpheye düştü. E-nabız sistemine girip bilgilerini kontrol eden genç kadın, bir üniversite hastanesinde profesör doktor olan görümcesi Sibel N.'nin sistemine girdiğini ve bilgilerini kontrol ettiğini gördü. Davaya itiraz eden mağdur kadın, kullanılan ilaçların basit düzeyde psikiyatrik ilaç (antidepresan) ilaçlar olduğunu sosyal hizmetler uzmanı tarafından iyi bir anne olduğuna dair rapor sunulduğunu bu nedenle velayetinin kendisinde kalmasını gerektiğini beyan etti.

PROFESÖR GÖRÜMCESİNİ İHBAR ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Öykü A., görümcesinin hukuka aykırı olarak girdiği sistemdeki bilgileri kardeşine söyleyerek velayet davası açmasını sağladığını ve doktor görümcenin ise nüfuzunu kullanarak elde ettiği bilgileri üçüncü kişilere paylaştığını ileri sürdü. Görümcesinin cezalandırılmasını isteyen Öykü A.'nın ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadınlara para verip, falakaya yatırmıştı! Serbest bırakıldı
07 Eylül 2021 09:33		 Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
07 Eylül 2021 09:13
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak
07 Eylül 2021 08:55		 'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
07 Eylül 2021 07:59
Borcunu kapatana yüzde 22 indirim
07 Eylül 2021 07:48		 İşçi servisi bağa giden işçiye çarptı: 1 ölü
07 Eylül 2021 07:35
Otobüs şöförü ile yol verme kavgası eden şahıs, silahla ateş etti
07 Eylül 2021 06:50		 İstifa eden il başkanı, susması için kadını tehdit etmiş
07 Eylül 2021 06:15
Hemşire evinde ölü bulundu
06 Eylül 2021 22:04		 Otomobil; temizlik işçisine böyle çarptı
06 Eylül 2021 21:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:04 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarındaki jüri tespitine dair önemli tespit!09:57 - Jeff Bezos'tan 'ölümsüzlük' yatırımı09:55 - Hem okul müdürü hem de çiftçi09:47 - Aşı olmayanlara zorunlu PCR testinden ücret alınacak mı?09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:36 - Mahrem yapı operasyonunda avukat ve öğretmen dahil 15 gözaltı kararı
09:33 - Kadınlara para verip, falakaya yatırmıştı! Serbest bırakıldı09:30 - En etkili muhalefet partisi: Pahalılık09:20 - Trol hesap bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine yaptırım09:13 - Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı09:06 - Şike kumpasının amacı: Yüzbinlerce taraftarı karşı karşıya getirmek09:02 - Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
08:59 - Trafik pandemisi okullarla başladı!08:58 - Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü08:55 - İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yine yükseldi08:55 - Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak08:53 - Savcılık kararını verdi, Ukraynalı model intihar etmiş
08:49 - Abonelik sözleşmelerinde cayma parası ödenmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
Kovid nedeniyle alkolmetreye üflemedi...Yargıtay haklı buldu
Profesör görümceye e-nabız davası
TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu
Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü
'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kreol 1
markette bugün 1
sirke 1
çizgi film 1
seni çok özledim 1
müdür 2
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 1
pcr testi 1
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 1
en çarpıcı film sahnesi 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 2, Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Sorjet Geçici 1 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 3 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi Geçici 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam