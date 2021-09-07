İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yine yükseldi
|07 Eylül 2021 08:55
|+Aa- Yazdır
sahibinden.com verilerine göre, ağustos ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan-panelvan, arazi/ SUV-Pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR
Marka-model sıralamasında ilk sırada yine Renault Clio yer aldı. Opel Astra ise ikinciliğe yükselerek Volkswagen Passat ile yer değiştirdi. Sıralama, Renault Megane ve Ford Focus şeklinde devam etti. Ağustos ayında en çok ilanı verilen arazi/ SUV-pick-up markası değişmeyerek yine Nissan oldu
EN ÇOK BEYAZ RENK VE DİZEL İLANLARI VERİLDİ
Rapora göre, ağustos ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi.
En çok 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. 2016 ve 2012 model yılına sahip araçlar da ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Geçen yılın ağustos ayında satışa sunulan araçların yüzde 34,3'ü 0-100 bin kilometre aralığındayken, bu yıl 2 puan düşüş görüldü ve tüm ilanlar arasında araçların yüzde 32,3'ü 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı.
İlanların yüzde 25,4'ü 50-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.
EN ÇOK İLGİYİ VOLKSWAGEN ÇEKTİ
Geçen ay ilan bakanların en çok ilgisini çeken Volkswagen marka otomobiller oldu. Volkswagen'i Renault, BMW, Ford ve Opel takip etti.
Araçlar, en çok gece saat 22.00-23.00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 6 saniye oldu.
FİYATLAR YÜKSELDİ
Ağustos ayı verilerine göre, satılık otomobil fiyatları yüzde 1,9 arttı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Güne başlarken döviz fiyatları
07 Eylül 2021 09:38
|En etkili muhalefet partisi: Pahalılık
07 Eylül 2021 09:30
|Abonelik sözleşmelerinde cayma parası ödenmeyecek
07 Eylül 2021 08:49
|TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu
07 Eylül 2021 08:31
|Ev sahipleri, daha yüksek kira için mahkemeye koştu
07 Eylül 2021 08:30
|Kuzey Akım 2 projesinde son boru kaynaklandı
07 Eylül 2021 08:11
|1,5 milyar dolarlık ithalata depozito freni
07 Eylül 2021 07:20
|Orta Vadeli Programda hedef 3 yılda 3,5 milyon kişiye iş
07 Eylül 2021 07:20
|Otokar, İETT ihalesi için yerli metrobüs üretecek
06 Eylül 2021 23:28
|Gıda politikalarıyla fiyat istikrarı sağlanacak
06 Eylül 2021 23:15