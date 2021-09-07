1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde velilere uyarılar

Okula alışma sürecinde ebeveyn desteği önemli. Anne-babalar, çocuklara kendi okul hayatlarıyla ilgili olumlu anılarını anlatarak fotoğraflarını göstererek okulun korkutucu bir yer olmadığı konusunda güven verebilirler. İşte yüz yüze eğitim esasıyla açılan yeni eğitim öğretim sezonunda öğrencileri okullara uğurlayan velilere kritik uyarılar
07 Eylül 2021 08:28
+Aa- Yazdır
Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde velilere uyarılar

Bir seneyi aşkın bir süre sonunda öğrenciler okullarına geri dönüyor. 2020 Mart ayı itibariyle eğitim hayatının evlerden online olarak devam etmesi çocukların psikolojileri üzerinde önemli etkiler bıraktı. Özellikle uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçiliyor olması, çocukların okula ve sosyal hayata adapte olmakta güçlük yaşamalarına sebep olabilir. Klinik Psikolog Selenay Yücel, okulların açıldığı bu günlerde çocukların oryantasyon sürecine anne-babaların nasıl destek olabileceğini anlattı.

Eve taşınmış olan eğitim sürecinden sonra okula dönüş kararı çocukları ve aileleri mutlu etse de çocukların bazı problemler yaşamasına sebep olabilir. Ebeveynlerin çocuklarına verecekleri destek, okula adaptasyon sürecinin hızlı ve kolay olmasını sağlayacaktır.

Okul öncesi çocukları ve ilkokul sürecine yeni başlayan öğrencilere annebabalar kendi okul hayatlarıyla ilgili olumlu anılarını anlatabilir, kendi okul fotoğraflarını göstererek okula gitmenin korkutucu bir durum olmadığını somutlaştırabilir.

ANLAYIŞLI VE SABIRLI OLUN

Öncelikle anne-babalar, pandemi döneminin ruhsal dünyaya olan etkisinin farkında olarak çocuklara yaklaşmalıdır. Örneğin; bu dönemde çocukların anne-babadan ayrılmak istememesi, akranlarıyla buluşmaktan çekinmesi, dışarı çıkmayı tercih etmemesi anlayışla karşılayabileceğimiz durumlar olmalıdır ve bu durumun hızla değişmesini beklemek gerçekçi bir beklenti olmayacaktır.

ISRARCI OLMAYIN

Çocuklara zaman tanınmalı, kısa süreli ve güvenli ayrılıklar yaşatılarak kademeli bir geçiş sağlanmalı. Çocuğun okula gitmek istememesi, anne-babasından ayrılırken ağlaması normal tepkilerdir. Ebeveynlerin bu tepkilere karşı ısrarcı ve sert bir tutum sergilememesi, ceza vermemesi, alaycı tavır göstermemesi en önemli kuraldır.

OKUL İLE İLGİLİ OLUMLAMALAR YAPIN

Çocuklara okulların açılmış olması ile okul rutinini hatırlatmak, arkadaşlarıyla keyifli ve bilgili zamanlar geçireceklerini, öğretmenlerinin özlemle onları beklediklerini anlatmak da faydalı olacaktır.

Didem Seymen
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trafik pandemisi okullarla başladı!
07 Eylül 2021 08:59		 Sınıfta mesafe kapıda dip dibe
07 Eylül 2021 08:35
Tıp fakültesini kazandı, annesiyle babasının öğrencisi oldu
06 Eylül 2021 18:46		 Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı
06 Eylül 2021 18:37
İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
06 Eylül 2021 17:18		 'Yüz yüze eğitim devamlılığı için takip sistemi kuruldu'
06 Eylül 2021 16:02
Okul alışverişi için 'güvenli ürün' uyarısı
06 Eylül 2021 12:46		 İç Anadolu'da tüm kademelerde yüz yüze eğitimin ilk ders zili çaldı
06 Eylül 2021 11:29
Veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu
06 Eylül 2021 10:31		 Başörtüsü yasağı mağduru, şube müdürü oldu
06 Eylül 2021 10:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:04 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarındaki jüri tespitine dair önemli tespit!09:57 - Jeff Bezos'tan 'ölümsüzlük' yatırımı09:55 - Hem okul müdürü hem de çiftçi09:47 - Aşı olmayanlara zorunlu PCR testinden ücret alınacak mı?09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:36 - Mahrem yapı operasyonunda avukat ve öğretmen dahil 15 gözaltı kararı
09:33 - Kadınlara para verip, falakaya yatırmıştı! Serbest bırakıldı09:30 - En etkili muhalefet partisi: Pahalılık09:20 - Trol hesap bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine yaptırım09:13 - Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı09:06 - Şike kumpasının amacı: Yüzbinlerce taraftarı karşı karşıya getirmek09:02 - Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
08:59 - Trafik pandemisi okullarla başladı!08:58 - Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü08:55 - İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yine yükseldi08:55 - Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak08:53 - Savcılık kararını verdi, Ukraynalı model intihar etmiş
08:49 - Abonelik sözleşmelerinde cayma parası ödenmeyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
Kovid nedeniyle alkolmetreye üflemedi...Yargıtay haklı buldu
Profesör görümceye e-nabız davası
TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu
Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü
'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette bugün 1
sirke 1
almanca 1
Lost 1
çizgi film 1
nedamet 1
aşı deneyimleri 1
pcr testi 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
Bugün olanlar 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 2, Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Sorjet Geçici 1 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 3 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi Geçici 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam