TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen vatandaş için düzenlediği indirim kampanyasını gelen yoğun istek üzerine yeniden başlatıyor. Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

SON BAŞVURU 19 EKİM

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında anlaşmalı bankalara başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERDİ

Gelen yoğun talep nedeniyle yılın ikinci kampanyasını yapmaya karar verdiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı: "TOKİ başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz.

Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek." Bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan yüzde 20 indirim kampanyasından yaklaşık 12 bin kişi faydalanmıştı. İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 95'i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapatmış, kampanya kapsamında yastık altı tasarrufların değerlendirilmesi dikkat çekmişti.