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Trafik pandemisi okullarla başladı!

Okulların ilk gününde sabah İstanbul genelindeki bütün yollar felç oldu, yola çıkanlar, uzun süre trafikte kaldı. Sıkışıklığa zaman zaman etkisini gösteren yağmurun da neden olduğu belirtildi.
07 Eylül 2021 08:59
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Trafik pandemisi okullarla başladı!

Milliyet'ten Mert İNAN'ın haberine göre: İstanbul - İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik kabusu da başlamış oldu. Eğitim, öğretim hayatının ilk gününde sabah yola çıkanlar, uzun süre trafikte kalırken, ciddi gecikmeler de yaşandı. Özellikle kentin merkezi sayılan Mecidiyeköy, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Levent, Maslak hattındaki yoğunluk, birçok noktada ulaşımı imkansız kıldı. Ana yollar ve kavşakların yanı sıra ara sokaklarda bile kuyruklar oluşurken, İstanbul Trafik Yoğunluk Haritası kırmızıya boyandı.

Eğitim, öğretim yılının ilk gününde toplu ulaşım araçlarından metrobüsler de sabahın ilk saatlerinde tıklım tıklım dolarken, İBB tarafından sefer sayıları artırıldı. Ancak yoğunluğa bağlı olarak bazı duraklarda yığılmanın önüne geçilemedi.

Üniversiteler açılınca

Pandeminin başlangıcından bu yana en ciddi yoğunluğun yaşandığı kentte, önümüzdeki günlerde daha ağır tabloların çıkabileceği uyarısında bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Şu an İstanbul'da oluşan trafik manzarası üniversitelerin açılmasıyla en önemli gündem maddesi haline gelecek. Trafik ve toplu ulaşımdaki artışlar beraberinde Kovid-19 riskinin artması anlamına gelecek. Kent genelinde çok şeritli yollarda mutlaka tercihli yol uygulamasına geçilmesi, toplu ulaşım araçlarının kapasitesinin artırılması gerekiyor" dedi.

Denize entegrasyon

İstanbul'da deniz yolu ulaşımının, kara yolu ulaşımına vakit kaybetmeksizin entegre edilmesi gerektiğini de dile getiren Prof. Dr. Ilıcalı, "Binlerce servis Asya-Avrupa arası geçişlerde yolda olacak. En azından servisleri deniz yoluyla entegreli bir ulaşım sistemine geçirilmesi gerekiyor. Geçen hafta toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı 5 milyona çıkmıştı. Üniversitelerin açılmasıyla bu sayının 8 milyona çıkmasını öngörüyoruz. 100 bine yakın servis aracı yollarda olacak. Mesai kademelendirme mutlaka devam ettirilmeli, gerekirse sabah öğle, akşam şeklinde düzenlemeler yapılmalı" diye konuştu.

'Yağışla artabilir'

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise sabah saat 06.00'dan itibaren tüm birim ve ekiplerle birlikte AKOM'da trafikteki durumu incelediklerini ifade ederken, "Sabah 07.30 civarında başlayan trafik yoğunluğu saat 10.00 itibarıyla rahatladı. Dün sabah yoğunluk haritasındaki sıkışıklık yüzde 63'e kadar çıktı. İki, üç hafta öncesinden yoğunluk yüzde 58'ler civarına çıkmıştı. Geçmişte yüzde 80'lerin görüldüğü trafik yoğunluk haritasında aldığımız önlemler ve vatandaşlarımız duyarlılığı sayesinde benzer çok yüksek oranlar görülmedi. Ancak önümüzdeki günlerde yağışların başlamasıyla birlikte trafik sıkışıklığında artışlar olabilir" dedi.
Milliyet
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