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Savcılık kararını verdi, Ukraynalı model intihar etmiş

Ukraynalı model Kristina Novytska'nın Bodrum'daki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık Kristina'nın intihar ettiğine kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi
07 Eylül 2021 08:53
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Savcılık kararını verdi, Ukraynalı model intihar etmiş

Ukraynalı model Kristina Novytska (25), Bodrum'daki evinde ölü bulunmuştu. Elleri oturduğu sandalyeye arkadan kelepçelenmiş, kafasına çöp poşeti geçirilmiş haldeydi. Evin kapısı arkadan kilitli, demir parmaklıklı pencerelerde de herhangi bir zorlama izi yoktu. Cinayet şüphesiyle başlayan soruşturmada bir süre sonra intihar ihtimali de ortaya çıktı. Kristina'nın kollarındaki kelepçenin kutusu da hemen yanı başında bulunmuştu. Önce kelepçelerin izi bulundu. Kelepçeyi Kristina'nın internetten sipariş ettiği belirlendi.

FİLMİ TAKLİT ETTİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Kristina'nın Ukrayna'da yaşayan annesinin ifadesi alındı. Anne ifadesinde "Kristina'nın psikolojik problemleri vardı. Burada bir süre tedavi gördü ama iyileşemedi. Antidepresan kullanıyordu. Pandemi de iyice psikolojisini bozmuştu. Olaydan bir süre önce Ukrayna'ya gelmek için bilet almıştı, ancak uyuduğu için uçağı kaçırmış" dedi.

Kristina'nın Murat adlı erkek arkadaşının da ifadesi alındı. İfadesinde "Kristina ile uzun zamandır tanışıyorduk. Annesi ulaşamayınca beni aradı. Ben de bir arkadaşımı yönlendirdim. Sorunları olduğunu söylüyordu, bana anlatmasını, beraber çözebileceğimizi söylemiştim" diye konuştu. İfadeleri ve bütün diğer delilleri değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi. Karara göre, Kristina 2003 yapımı 'Ölüm ile Yaşam Arasında' adlı filmdeki bir sahneyi taklit etti. Kararda Kristina'yı intihara teşvik eden ve azmettiren birinin tespit edilemediği de vurgulandı.
DHA
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