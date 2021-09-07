1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak

Muğla'da Cemal Metin Avcı (32) tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
07 Eylül 2021 08:55
+Aa- Yazdır
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edilince tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Hunharca cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in ailesi, avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'nın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikayetçi oldu. Pınar Gültekin cinayetini soruşturan Muğla Cumhuriyet Savcılığı şüpheliler hakkında 2 Ekim'de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine karar verdi.

YARGITAY YETERLİ ŞÜPHE BULUNDUĞUNU BELİRTEREK YARGILANMALARINI TALEP ETTİ

Avukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı bozarak 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler baba Selim Avcı, anne Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. Avukat Epözdemir, Avcının boşandığı eşi Eda Karagünün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada verdiği ifadesinde çelişkiler olduğu belirtilen iddianamede, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin de bozma kararını göz önünde bulundurarak şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ettiğini açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri surecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki surecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadınlara para verip, falakaya yatırmıştı! Serbest bırakıldı
07 Eylül 2021 09:33		 Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
07 Eylül 2021 09:13
'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
07 Eylül 2021 07:59		 Profesör görümceye e-nabız davası
07 Eylül 2021 07:55
Borcunu kapatana yüzde 22 indirim
07 Eylül 2021 07:48		 İşçi servisi bağa giden işçiye çarptı: 1 ölü
07 Eylül 2021 07:35
Otobüs şöförü ile yol verme kavgası eden şahıs, silahla ateş etti
07 Eylül 2021 06:50		 İstifa eden il başkanı, susması için kadını tehdit etmiş
07 Eylül 2021 06:15
Hemşire evinde ölü bulundu
06 Eylül 2021 22:04		 Otomobil; temizlik işçisine böyle çarptı
06 Eylül 2021 21:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Borsa güne yatay başladı10:04 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarındaki jüri tespitine dair önemli tespit!09:59 - Trakya'da tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor09:57 - Jeff Bezos'tan 'ölümsüzlük' yatırımı09:55 - Hem okul müdürü hem de çiftçi09:47 - Aşı olmayanlara zorunlu PCR testinden ücret alınacak mı?
09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:36 - Mahrem yapı operasyonunda avukat ve öğretmen dahil 15 gözaltı kararı09:33 - Kadınlara para verip, falakaya yatırmıştı! Serbest bırakıldı09:30 - En etkili muhalefet partisi: Pahalılık09:20 - Trol hesap bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine yaptırım09:13 - Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
09:06 - Şike kumpasının amacı: Yüzbinlerce taraftarı karşı karşıya getirmek09:02 - Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon08:59 - Trafik pandemisi okullarla başladı!08:58 - Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü08:55 - İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yine yükseldi
08:55 - Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
Kovid nedeniyle alkolmetreye üflemedi...Yargıtay haklı buldu
Profesör görümceye e-nabız davası
TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu
Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü
'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markette bugün 1
sirke 1
almanca 1
Lost 1
çizgi film 1
nedamet 1
aşı deneyimleri 1
pcr testi 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
Bugün olanlar 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 2, Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Sorjet Geçici 1 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 3 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi Geçici 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam