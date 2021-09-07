1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2011 yılı hakim/savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim/ savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde, gözaltı kararı verildi.
07 Eylül 2021 09:02
+Aa- Yazdır
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mahrem yapı operasyonunda avukat ve öğretmen dahil 15 gözaltı kararı
07 Eylül 2021 09:36		 Şike kumpasının amacı: Yüzbinlerce taraftarı karşı karşıya getirmek
07 Eylül 2021 09:06
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
07 Eylül 2021 07:10		 Trabzon'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis yakalandı
07 Eylül 2021 01:06
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2021 18:58		 '17 Aralık kumpası' davasının kilit isminin eşi hücre evinde yakalandı
06 Eylül 2021 18:32
Duran Kalkan'ın 'medya işleri'ni yapan sanığa 9 yıl 9 ay hapis
06 Eylül 2021 15:46		 'Hudut kartalları' bir ay içerisinde 54 FETÖ'cüyü sınırda yakalandı
06 Eylül 2021 10:45
Adana'da terör örgütü PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
06 Eylül 2021 10:35		 Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2021 10:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Borsa güne yatay başladı10:04 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarındaki jüri tespitine dair önemli tespit!09:59 - Trakya'da tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor09:57 - Jeff Bezos'tan 'ölümsüzlük' yatırımı09:55 - Hem okul müdürü hem de çiftçi09:47 - Aşı olmayanlara zorunlu PCR testinden ücret alınacak mı?
09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:36 - Mahrem yapı operasyonunda avukat ve öğretmen dahil 15 gözaltı kararı09:33 - Kadınlara para verip, falakaya yatırmıştı! Serbest bırakıldı09:30 - En etkili muhalefet partisi: Pahalılık09:20 - Trol hesap bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine yaptırım09:13 - Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
09:06 - Şike kumpasının amacı: Yüzbinlerce taraftarı karşı karşıya getirmek09:02 - Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon08:59 - Trafik pandemisi okullarla başladı!08:58 - Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü08:55 - İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yine yükseldi
08:55 - Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
Kovid nedeniyle alkolmetreye üflemedi...Yargıtay haklı buldu
Profesör görümceye e-nabız davası
TOKİ indirim kampanyasında başvuru tarihleri ve detaylar belli oldu
Korona bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, virüs yüzünden öldü
'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk 2
memur dediğin 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
molla kendini kolla 1
polislerin yüz ifadeleri 1
google mapsta bile görünen veli 1
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
nedamet 1
kese kağıdı 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 2, Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Sorjet Geçici 1 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 3 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi Geçici 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam