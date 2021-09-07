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Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da, sahte aşı kartı düzenlemek suçlamasıyla 6 kişiye operasyon düzenlendi. Özel bir hastanede çalışan 3'ü hemşire 6 kişi operasyonla gözaltına alındı. 3 hemşire tutuklandı.
|07 Eylül 2021 09:13
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine hareket geçti. Sahte aşı kartının düzenlendiğini tespit etti. Aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Özel bir hastane çalışan 3 hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
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