Trakya'da tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor
|07 Eylül 2021 09:59
|+Aa- Yazdır
Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamada yaş sınırı isteğe bağlı 12 yaş ve üstündekiler için de açıldı.
İsteyenler veli onayıyla aşılarını olabiliyor.
İlk doz aşısını Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde olan Emir Turan (13), AA muhabirine sağlık açısından herkese aşı olmalarını tavsiye etti.
Artık okulların da açıldığını anlatan Turan, maske ve mesafe önlemini de alarak eğitim hayatlarına devam edeceğini söyledi.
Ege Atilla (14) ise yaşıtlarının korktukları için aşı yaptırmadığını, aslında korkulacak bir şeyin olmadığını belirtti.
Kırklareli ve Tekirdağ'da söz konusu yaş aralığındaki çocuklar ve diğer yaş grubundaki vatandaşlar aşılanmaya devam ediyor.
- Aşılama oranı en yüksek iller Trakya'da
Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 2'inci Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli ise 9'uncu sırada yer alıyor.
Aşılamanın başlamasından bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 89,7, Tekirdağ'da 87,6 Kırklareli'nde yüzde 86,8 olarak açıklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor
07 Eylül 2021 12:05
|'PCR zorunluluğu aşılanma hızını arttırabilir'
07 Eylül 2021 12:00
|Canlı yayında 2 konuk uyuyakaldı!
07 Eylül 2021 11:15
|Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri
07 Eylül 2021 11:02
|Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
07 Eylül 2021 10:50
|Turkovac'ın yeni sonuçları ortaya çıktı: Yan etkisi var mı?
07 Eylül 2021 10:44
|Sinovac aşısı ile ilgili Türkiye'deki araştırmanın verileri açıklandı
07 Eylül 2021 10:11
|Hem okul müdürü hem de çiftçi
07 Eylül 2021 09:55
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı
07 Eylül 2021 06:30
|YKS'de ilk 5'e giren öğrencilere otomobil sürprizi
06 Eylül 2021 22:48