En etkili muhalefet partisi: Pahalılık
|07 Eylül 2021 09:30
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, iktidarın hayat pahalılığı sorununda yoğunlaşması gerektiğini söyledi.
Hakan, "En etkili muhalefet partisi: Pahalılık" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"İktidara yakın gazeteciler, günlerdir uyarıyorlar: 'Hayat pahalılığına bir çözüm bulunmalı. Marketler ateş pahası. Fiyatlar katlanarak artıyor. Vatandaşın tek derdi bu. Büyüme rakamları güzel ama kimse büyümeye bakmaz. Önümüzdeki seçimi kazanmak için bu soruna acil çözüm bulunmalı.'
Çok doğru, çok haklı, çok önemli uyarılar bunlar.
İktidarın CHP'yi, İYİ Parti'yi, Babacan'ı, Davutoğlu'nu, yani tüm muhalefet partilerini falan bir tarafa bırakıp tamamen bu soruna yoğunlaşması şart.
Unutulmasın: En etkili muhalefet partisi budur."
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