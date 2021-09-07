Kadınlara para verip, falakaya yatırmıştı! Serbest bırakıldı
|07 Eylül 2021 09:33
|+Aa- Yazdır
Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T., falakaya yatırdığı kişilere 250 TL ile 500 TL arasında ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.'nin aynı teklifi kendisine de götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de ekipleri harekete geçiren olay! Kadınlara para verip, falakaya yatırmış: Görüntüler ortaya çıktı
SERBEST BIRAKILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında Erkan T.'yi gözaltına aldı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlar kendisinden şikayetçi olmayınca savcılık talimatı ile ifadesi alınarak, dün akşam serbest bırakıldı. Erkan T'nin cep telefonuna ise el konuldu. Ekiplerin cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyeceği öğrenildi.
'SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'
Bu arada Erkan T.'nin emniyetteki ifadesine DHA ulaştı. Erkan T'nin ifadesinde, "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dediği belirtildi.Kadınlara para verip, falakaya yatırmış
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
07 Eylül 2021 09:13
|Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! 4 şüpheli daha yargılanacak
07 Eylül 2021 08:55
|'İyilik meleği' opera öğrencisi kaza kurbanı
07 Eylül 2021 07:59
|Profesör görümceye e-nabız davası
07 Eylül 2021 07:55
|Borcunu kapatana yüzde 22 indirim
07 Eylül 2021 07:48
|İşçi servisi bağa giden işçiye çarptı: 1 ölü
07 Eylül 2021 07:35
|Otobüs şöförü ile yol verme kavgası eden şahıs, silahla ateş etti
07 Eylül 2021 06:50
|İstifa eden il başkanı, susması için kadını tehdit etmiş
07 Eylül 2021 06:15
|Hemşire evinde ölü bulundu
06 Eylül 2021 22:04
|Otomobil; temizlik işçisine böyle çarptı
06 Eylül 2021 21:18