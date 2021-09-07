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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
07 Eylül 2021 09:38
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,27408,2750
Avro9,82409,8250
Sterlin11,411011,4640
ANKARA
ABD Doları8,23508,3140
Avro9,78709,8650
Sterlin11,367011,5350
Anadolu Ajansı
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