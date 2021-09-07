Aşı olmayanlara zorunlu PCR testinden ücret alınacak mı?

Dün itibarıyla koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni döneme girildi. Okulların da açılmasıyla birlikte 6 Eylül itibarıyla zorunlu PCR testi dönemi başladı. Aşı olmayanlar, aşısını tamamlamamış olanlar toplu taşımada, iş hayatında, okullarda belirlenen sürelerle PCR testi yaptırmak zorunda.

ZORUNLU PCR TESTİ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Öğretmenler, okul ve servis personeli gibi görevleri olanlar haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Özel sektörde çalışan işçilerden de haftada bir kez PCR testi istenebilecek. Konser, tiyatro, sinema gibi toplu etkinlikler ve toplu taşıma araçları kullanımı için de aşı yaptırmayanlar, en az 72 saat önce PCR testi yaptıracak.

Testlerden ücret alınmayacak. Covid-19 PCR testi ücretleri özel hastanelere göre ise değişiklik gösteriyor. Sağlık Bakanlığı PCR test ücretini 250 lira olarak açıkladı. Bu fiyatın üzerinde test yapmak ise kesinlikle yasak.