Hem okul müdürü hem de çiftçi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Pazarören Anadolu Lisesi'nin Müdürü Hayrettin Acet, 290 öğrencinin bulunduğu okulun 19 dönümlük arazisine ceviz, domates, lavanta, ada çayı ve yeşil fasulye ekti. Ektiği ürünlerin hem bakımını hem de hasadını yapan Hayrettin Müdür, kazan başına geçip ürettiği domatesleri de salça yaptı. Acet, bu sayede elde ettiği geliri okulun giderleri ve ekonomik durumu iyi olmayan yatılı öğrenciler için kullanıyor.

'KENDİNE YETEN OKUL'

Müdür Hayrettin Acet, "Okulumuzun 110 dönümlük bir arazisi var ve bu arazi çok verimli. 2019 yılında öğrencilerimle birlikte 'Kendine Yeten Okul Projesi'ni' hayata geçirdik. Bu kapsamda okulumuzun arazisine 2 dönüm lavanta, 3 dönüm ada çayı, 10 dönüm meyve ağaçları, 4 dönüm domates, balkabağı, yemeklik kabak, biber ve yeşil fasulye ektik. Bu ürünleri her yıl düzenli olarak alıyoruz. Okulumuzun pansiyonunda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 105 öğrenci yatılı olarak kalıyor. Öncelikle bu ürünleri pansiyonda kalan öğrencilerimiz tüketiyor. Fazlasını ise satıp hem okulun giderleri hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize nakdi destek olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALİ ALTUNTAŞ