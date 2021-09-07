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Jeff Bezos'tan 'ölümsüzlük' yatırımı

Jeff Bezos ile Rus girişimci Yuri Milner, yaşlanma karşıtı çalışmalar yapan bir biyoteknoloji şirketine yatırım yaptı.
07 Eylül 2021 09:57
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Jeff Bezos'tan 'ölümsüzlük' yatırımı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Rus girişimci Yuri Milner ile yaşlanmayı tersine çevirme üzerine çalışmalar yapan biyoteknoloji şirketine yatırım yaptı.

Bezos ve Milner tarafından desteklenen Altos Labs, bu yılın başında ABD ve İngiltere'de kuruldu. Şirket kısa süre içerisinde 270 milyon dolar yatırım toplarken, şirketin işe aldığı kişiler de öne çıkıyor.

Daha önce de yatırım yapmışlardı

Şirket, yaşlanmayı durdurmak için 'hücre yenileme programı' teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bezos daha önce de yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology'ye yatırım yapmıştı. Milner ise geçen yıl 'Milky Way Foundation' (Samanyolu Vakfı) adı altında uzun ömür üzerine yapılan çalışmalara yatırım yapmıştı.

Nobel ödüllü isimler ile çalışıyor

Altos Labs, yaşlanma karşıtı, yeniden hücre programlarına öncülük eden bir kurum olarak öne çıkarken, bu proje için kurulan ekibin başında 2012 Nobel Ödüllü Dr. Shinya Yamanaka yer alıyor.

Şirkette görev yapmaya başlayan isimler arasında California Salk Enstitüsü'nde çalışan ve hücre yenileme teknolojisine öncülük eden isimlerden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de bulunuyor.

2016 yılında bu ikili öncülüğünde embriyonik kök hücre tekniği geliştirildi ve ilk kez fareler üzerinde uygulandı.
Dünya
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