53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası

Şardan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgiler çerçevesinde 53 mülki idare amirinin "FETÖ'yle bağlantıları olduğu" gerekçesiyle devletle ilişiklerinin kesildiğini öne sürdü.

t24 yazarı Tolga Şardan'ın, "İçişleri Bakanlığı'nın 53 kaymakamı ihracı ve savcılıktan emniyete 'ifade özgürlüğü' dersi" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Önceki hafta sonu yeni gelişme ve önemli bir gelişme daha yaşandı bakanlıkta.

Aldığım bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında FETÖ soruşturması başlatılan kaymakamlardan bir bölümü 27 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı'nca ihraç edildi.

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgiler çerçevesinde ilk aşamada 53 mülki idare amirinin "FETÖ'yle bağlantıları olduğu" gerekçesiyle devletle ilişiği kesildi.

Geçen eylülde başlayan süreç kapsamında kaymakamlara yönelik FETÖ soruşturmaları sırasında kamuoyuna yansıyan bilgilerin yarattığı gürültüden rahatsız olan bakanlık yönetimi, ihraç kararlarını sessiz sedasız uygulamaya koydu.

Resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bakanlık personel bilgi sisteminde yapılan kimlik kontrolleri sonrasında ihraçların gerçekleştiği anlaşıldı.