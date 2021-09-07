WhatsApp'ta son görülme artık kişilere özel oluşturulabilecek

WhatsApp, uzunca bir süredir 'Son Görülme' özelliğini kapatma imkanı sunuyor. Yani böylece isteyen kullanıcılar uygulamaya son giriş yaptıkları zamanın gizli kalmasını sağlayabiliyor.

Hayata geçirilmesi beklenen yeni özellik, son görülmenin kişilere özel belirlenmesini sağlıyor. Bu sayede son görülme zamanı herkes için ayrı ayrı aktif ya da pasif hale getirilebiliyor.

WhatsApp'ın Son Görülme özelliğinde normal şartlarda üç farklı seçenek var. Bunlar Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse. Ancak şimdi buna bir de Kişilerim Hariç maddesi dahil ediliyor.

Konuyla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:

>Son görülme durumunuzu kimlerin görebileceğini gizlilik ayarlarından kontrol edebilirsiniz.

Şu anda özelliğin tam olarak ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.

WhatsApp, iOS'tan Android'e geçen kullanıcıların sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notları kolayca taşıyabilmesini sağlayan yeni özelliğinin detaylarıyla alakalı yeni bir açıklama da yaptı. Böylece tüm verilerin kayıpsız aktarımı söz konusu oluyor.

Yunus Emre Şahin