Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı.
|07 Eylül 2021 10:27
|+Aa- Yazdır
Güvenlik güçleri tarafından yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'nin işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheliler S.B. ile Z.Y, Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sayıştay eski denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
07 Eylül 2021 11:15
|FETÖ'nün 'mahrem imamları'na yönelik Konya merkezli operasyonda 8 gözaltı
07 Eylül 2021 10:28
|Mahrem yapı operasyonunda avukat ve öğretmen dahil 15 gözaltı kararı
07 Eylül 2021 09:36
|Şike kumpasının amacı: Yüzbinlerce taraftarı karşı karşıya getirmek
07 Eylül 2021 09:06
|Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
07 Eylül 2021 09:02
|TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
07 Eylül 2021 07:10
|Trabzon'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis yakalandı
07 Eylül 2021 01:06
|Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
06 Eylül 2021 18:58
|'17 Aralık kumpası' davasının kilit isminin eşi hücre evinde yakalandı
06 Eylül 2021 18:32
|Duran Kalkan'ın 'medya işleri'ni yapan sanığa 9 yıl 9 ay hapis
06 Eylül 2021 15:46