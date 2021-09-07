Bin 500 kişilik düğünde yeni evli çifte 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı
|07 Eylül 2021 10:50
|+Aa- Yazdır
Erkek tarafı, gelin alma merasimi için oluşturulan 100 araçlık konvoy ile nikah töreninin yapıldığı otele geldi. Bin 500 davetlinin bulunduğu törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Köksal Toptan, eski İçişleri bakanı Efkan Ala ve Abdülkadir Aksu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız gibi birçok siyasi isim de katıldı. Merve ve Emin çifti, nikah töreninde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un sorusuna "evet" diyerek dünyaevine girdi. Çiftin evliliğine, düğüne davet edilmiş 25'i aşkın siyasetçi tek tek şahit oldu.
Altınok tarafından nikahları kıyılan çifte aile cüzdanını, uzun yıllar Türk siyasetinde yer almış eski Meclis Başkanı Köksal Toptan takdim etti.
Müzik dinletisi, yemek ikramı ve oyun havaları eşliğinde çekilen halayın ardından yeni evli çiftin takı merasimine geçildi.
Takı merasiminde davetliler, teker teker yeni evli çifte para ve altın taktı. Pandemi önlemleri dolayısıyla bir sandığa zarf koyarak atılan paraların yanı sıra geline çok sayıda altın kolye, beşi bir yerde ve bilezik takıldı.
Gün sonunda Ertoşi Aşireti'nin önden gelen ismi Hamit Bayram'ın oğlu Emin Bayram'a 2 milyon lira nakit para, geline ise 4 kilo altın takıldı.
Saat 19.00'da başlayan nikah töreni gece yarısına kadar devam etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor
07 Eylül 2021 12:05
|'PCR zorunluluğu aşılanma hızını arttırabilir'
07 Eylül 2021 12:00
|Canlı yayında 2 konuk uyuyakaldı!
07 Eylül 2021 11:15
|Ata binen, voleybol oynayan arıza ekipleri
07 Eylül 2021 11:02
|Turkovac'ın yeni sonuçları ortaya çıktı: Yan etkisi var mı?
07 Eylül 2021 10:44
|Sinovac aşısı ile ilgili Türkiye'deki araştırmanın verileri açıklandı
07 Eylül 2021 10:11
|Trakya'da tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor
07 Eylül 2021 09:59
|Hem okul müdürü hem de çiftçi
07 Eylül 2021 09:55
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haritalı
07 Eylül 2021 06:30
|YKS'de ilk 5'e giren öğrencilere otomobil sürprizi
06 Eylül 2021 22:48