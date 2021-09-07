Soylu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü
|07 Eylül 2021 10:55
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyetle görüştü.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşmede, Bakan Soylu, Varhelyi'ye GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, Türkiye-AB ilişkileri, göç, sınır güvenliği, Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin yaratacağı göç baskısı gibi konular ele alındı.
Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da bulundu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
07 Eylül 2021 11:10
|İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki... Bunları bize sordunuz mu?
07 Eylül 2021 11:04
|Erdoğan, Orta Vadeli Program'a ilişkin sosyal paylaşımda bulundu
07 Eylül 2021 10:32
|53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası
07 Eylül 2021 10:08
|Trol hesap bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine yaptırım
07 Eylül 2021 09:20
|7 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Eylül 2021 00:05
|İsmail Demir müjdeyi verdi: Türkiye'nin S-400'ü geliyor!
06 Eylül 2021 23:52
|Can Ataklı'dan CHP'deki tacizlere skandal savunma
06 Eylül 2021 22:00
|TBMM Müsilaj Komisyonu, 6 ilde çalışma yapacak
06 Eylül 2021 21:27
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
06 Eylül 2021 21:01