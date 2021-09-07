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Boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı
Sivas'ta bir kadının boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanması ve darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
|07 Eylül 2021 11:30
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Kaleardı Mahallesi'nde L.E. (37), yaklaşık 7 ay önce boşandığı E.D'nin (31) gittiği kurs binasının önüne geldi.
E.D'nin binadan çıktığını gören L.E, boşandığı eşini bıçaklamaya ve darbetmeye başladı.
Elindeki bıçakla etrafındakileri tehdit ederek yanına yaklaştırmayan L.E'nin üzerine, apartmandaki bir kişi tabure fırlattı.
Bıçakla yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güçlükle ikna edilen ve bıçakla elinden yaralanan L.E. gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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