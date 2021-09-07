İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki... Bunları bize sordunuz mu?
|07 Eylül 2021 11:04
|+Aa- Yazdır
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Millet İttifakı içindeki dinamikleri kaleme aldığı yazısında, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeye de yer verdi.
Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gençlere 6 vaat" videosundaki gibi tekil söylemlere rastlanmaya başlandığını savunarak, "Anlaşılan o ki bu politik dil ortaklar arasında alınmaya yol açmaya başlamış. Aktarıldığına göre partilerin kurmay kadroları bu söylemden duydukları rahatsızlığı birbirlerine de iletmiş" dedi.
Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı'nın, "Kemal Bey son dönem sürekli tekil konuşuyor. Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı..." sözlerini aktardı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
07 Eylül 2021 11:10
|Soylu, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile görüştü
07 Eylül 2021 10:55
|Erdoğan, Orta Vadeli Program'a ilişkin sosyal paylaşımda bulundu
07 Eylül 2021 10:32
|53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası
07 Eylül 2021 10:08
|Trol hesap bilgisini paylaşmayan sosyal medya devlerine yaptırım
07 Eylül 2021 09:20
|7 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Eylül 2021 00:05
|İsmail Demir müjdeyi verdi: Türkiye'nin S-400'ü geliyor!
06 Eylül 2021 23:52
|Can Ataklı'dan CHP'deki tacizlere skandal savunma
06 Eylül 2021 22:00
|TBMM Müsilaj Komisyonu, 6 ilde çalışma yapacak
06 Eylül 2021 21:27
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
06 Eylül 2021 21:01