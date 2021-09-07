Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 484,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
|07 Eylül 2021 11:06
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.204,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|484,00
|484,20
|483,00
|483,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.189,00
|3.210,00
|3.183,00
|3.204,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|441,50
|445,50
|440,50
|444,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.117,00
|3.137,00
|3.110,00
|3.130,00
|Yarım Ziynet
|1.558,00
|1.568,00
|1.555,00
|1.565,00
|Çeyrek Ziynet
|779,00
|784,00
|777,00
|782,00
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