Canlı yayında 2 konuk uyuyakaldı!
|07 Eylül 2021 11:15
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Saati fark etmeksizin televizyonda yayınlanan tartışma programına katılan konuklar, kimi zaman uzun saatler süren programlarda değerlendirmelerde bulunuyor.
NTV canlı yayınındaki bir tartışma programında da konukların yorgun halleri yüzlerine yansıdı.
İhsan Aktaş, Onur Erim ve Oral Çalışlar'ın değerlendirme yaptığı televizyon programında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı tanımı değerlendirildi.
2 KONUK UYUYAKALDI
Onur Erim'in, "Kemal Bey neredeyse bir Süperman'den bahsediyor." ifadeleriyle yaptığı açıklamaları sırasında Oral Çalışlar'ın uyuklar hali ve İhsan Aktaş'ın gözlerinin kapanması dikkat çekti.
SUNUCU ARA VERİNCE KENDİLERİNE GELDİLER
Sunucu Seda Öğretir'in reklam arasına gireceğini açıklamasıyla kendilerine gelen Oral Çalışlar ve İhsan Aktaş'ın uyurken kameraya yansımaları, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
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