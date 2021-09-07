Sayıştay eski denetçisi ve eşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
|07 Eylül 2021 11:15
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