Kapıcılar Kralı'nın kardeşleri 45 yıl sonra bir arada!
|07 Eylül 2021 11:16
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pTiyatro ve dizi oyuncusu Doğan
Güneş, Yeşilçam kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor./p
Instagram'da 70 bin takipçili "Mekanı Yeşilçam" isimli bir sayfayı yöneten Güneş, Yeşilçam filmlerinin çekildiği sokakları ve mekanları gezerek yeni nesillerle buluşturmak istediğini söyledi.Şimdiye kadar 100'den fazla adrese ulaştığını söyledi. "Varyemez" filminden "Züğürt Ağa"ya, "Kılıbık"tan "Aslan Bacanak"a kadar çekilen birçok filmin mekanlarını gezen oyuncu hepsinin fotoğrafını çekti.
HİKAYEM "ÜÇKAĞITÇI" İLE BAŞLADI
Doğan Güneş, mekanları fotoğraflama merakının 1990'lı yıllarda başladığını söyledi: "Yeşilçam sevdam 1990'lı yıllarda başladı. Yıllarca Kemal Sunal'ın "Üçkağıtçı" filminin çekildiği mekanı aradım. Benim asıl hikayem o köyü bulduktan sonra başladı. İstanbul'u sokak sokak, karış karış gezerek mekanları bulmaya başladım."
BELGESEL ÇEKMEK İSTİYORUM
Güneş, en büyük hayalinin Yeşilçam belgeseli çekmek olduğunu ifade etti: "Girişimlerim oldu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ile görüştüm. Bir senaryo yazdım. Araya pandemi girdi. Tek hayalim bu belgeseli çekebilmek."
45 YIL SONRA BULUŞTULAR
Doğan Güneş, Kemal Sunal'ın "Kapıcılar Kralı" filminde çocuklarını oynayan abi kardeş Soner Yağız ile Banu Bolaman'ı 45 yıl sonra bir araya getirdiğini söyledi: "Sosyal medyadan kendileriyle irtibata geçmeye çalıştım. Cihangir Güneşli Sokak'ta, filmin çekildiği apartmanın önünde buluştuk. Yıllar sonra sarıldılar. Hüzünlü bir an yaşandı."
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