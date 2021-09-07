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Bakan Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" dedi.
07 Eylül 2021 11:10
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Bakan Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Akar, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Son dönemde terörle mücadelede yapılan başarılı operasyonlara yönelik soru üzerine Akar, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının da sürdüğünü bildiren Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Gayretimiz bunun için. Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım" diye konuştu.

Son dönemde yapılan "nokta operasyonlarını" hatırlatan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör tehdidine karşı icra ettiği tüm operasyonlarda başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurları hedef alarak gerçekleştirdiğini de vurguladı.

- "Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz"

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının yeniden işletilmesine yönelik soru üzerine Akar, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca insana dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Temennimiz şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize 'Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz' demiştik. İnşallah her şey iyi olur diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."

Akar, "Yeni yönetim ile diyalog kuruluyor mu?" sorusuna ise "Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil'de çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.
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