1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.
07 Eylül 2021 11:35
+Aa- Yazdır
Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma

İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.

AİLE SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULUYOR?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilinecek.

YAŞANABİLECEK YOĞUNLUKLAR DİKKATE ALINDI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının;

arka plan tasarımını, metin fontlarını,metin renklerini,çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı' açıklaması
07 Eylül 2021 12:15		 Sağlık Bakanı Koca'dan 'Mu Varyantı' açıklaması
07 Eylül 2021 11:03
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
07 Eylül 2021 10:57		 Hakim ve savcıların derece yükselmesi kriterlerine hedef süre uygulaması da eklendi
07 Eylül 2021 10:56
Aşı olmayanlara zorunlu PCR testinden ücret alınacak mı?
07 Eylül 2021 09:47		 Sağlık turizminin MR'ı çekilecek
07 Eylül 2021 07:05
Yanan alanların ağaçlandırılmasına sonbaharda başlanacak
06 Eylül 2021 23:10		 İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti
06 Eylül 2021 22:44
Türkiye Uzay Ajansı'na 2 yıl için 129 milyon TL ödenek ayrıldı
06 Eylül 2021 21:28		 KYK yurt başvuruları başladı
06 Eylül 2021 21:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Modacı Barbaros Şansal, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı12:38 - Antalya'da kamyondan fırlayan teker, talihsiz kadını öldürdü12:25 - Hacizli araçları parçalayıp satmışlar12:15 - 'Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı' açıklaması12:11 - Gün ortasında dolar yükselişte12:09 - Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor
12:05 - Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor12:00 - 'PCR zorunluluğu aşılanma hızını arttırabilir'11:58 - Ev arayanlar dikkat; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin11:57 - Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Uzmanı yanıtladı11:44 - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 88 parça tarihi eser ele geçirildi11:40 - Çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için 'mola sınıfı' hazırlandı
11:36 - Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu11:35 - Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma11:34 - Ekonomistler, OVP'deki büyüme ve enflasyon öngörülerini değerlendirdi11:33 - İstanbul'un taksi sorunu nasıl çözülür?11:32 - Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
11:30 - Boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki... Bunları bize sordunuz mu?
En etkili muhalefet partisi: Pahalılık
Kovid nedeniyle alkolmetreye üflemedi...Yargıtay haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
sirke 1
Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkarsa Genelgesi 2
markette bugün 1
aşk 2
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
koltuğa yapışmak 1
Lost 1
cif 1
google mapsta bile görünen veli 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 2, Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Sorjet Geçici 1 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 3 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi Geçici 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam