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Bursa'da polis memuru aracıyla geçirdiği kazada hayatını kaybetti
Bursa'da bir polis memuru, kullandığı otomobille geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
|07 Eylül 2021 11:30
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Murat Serdar Ateş (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Ateş'in cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.
Ateş'in, Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.
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