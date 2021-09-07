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Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 33 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
|07 Eylül 2021 11:36
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Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde düğüne katılanlara tavuklu pilav ikram edildi.
Yemek yiyenlerden 33'ü bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvurdu.
Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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