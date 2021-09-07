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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 88 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser ele geçirildi.
|07 Eylül 2021 11:44
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 3 Eylül'de Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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