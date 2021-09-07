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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Uzmanı yanıtladı

Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalması sonrası hem ons tarafında hem de gram tarafında yükseliş kaydetti. Gram altın fiyatları 490 lira seviyesini test ederken, ons altın analistlerin vurgu yaptığı 1800 dolar bandının üzerine konumlandı. Yatırımcılar ise, "Altın düşecek mi yükselecek mi" sorusuna yanıt arıyor.
07 Eylül 2021 11:57
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Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Uzmanı yanıtladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak, altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu ve hem ons altın hem de gram altın için yatırımcıların aklındaki soruları tek tek yanıtladı.

1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemeyen ons altın olduğunu belirten İslam Memiş, "Büyük ihtimalle Eylül'ün son haftası Fed'in faiz kararına kadar altın fiyatlarında bu yatay seyir korunabilir. Altın fiyatları için asıl yön kırılmasının Fed'in Eylül toplantısından sonra olabilir" dedi.

Kısa vadede 1800-1820 dolara aralığının öne çıktığını belirten uzman isim, "Ons altın için pozitif seyir korunmakta. Her fırsatta yükseliş istediğinde olan bir ons var karşımızda. 1825-1835 dolar seviyelerinin test edilme ihtimali yüksek" diye konuştu. "Ons altın yıl sonuna kadar 1960 doları görebilir"

Ons altını olumlu yönde destekleyen bir çok faktöre rağmen Fed nedeniyle baskı hissedildiğini belirten Memiş, "Küresel düzeyde enflasyonun geçici olmayacağı yönündeki beklentiler kuvvetlendikçe ons altın için 1960 dolar kritik seviyesi çok uzak olmayacak. Bu ihtimal yıl sonuna kadar korunmakta" dedi.

Fiyatlar düşer mi?

Fed varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı ile alakalı sinyaller vermesi durumunda altın için tekrar düşüşlerin söz konusu olabileceğini belirten Memiş, "Ancak bugünkü ekonomik tabloya göre özellikle ons altın için 1960 seviyesinin görülmesi normal karşılanır" diye konuştu.

"Gram altın 10 liralık bantta sıkıştı"

Gram altın fiyatı 478-488 lira arasında sıkışık seyir izlediğini ifade eden uzman isim, "Bu bant aralıkları kırılamıyor. Yani 488 lira kırılsaydı 492-497 kademeli yükselişlerden söz edebilirdik. Yılın son çeyreğine kaldı. Hatta 500-520-540'lı rakamlar sonrası yukarı yönlü hareketlerin devamını gelebilir. Doların hem uluslararası piyasalarda değer kazanma ihtimali gram altın fiyatı içinde yeni zirveler gelme ihtimalini göz önünde bulundurmama neden oluyor" dedi.

"Gram altın fiyatları için 480 liranın altına her sarkma alım fırsatı"

Gram altın fiyatları 480 liranın altında sarkmaların alım fırsatı olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Yılın son çeyreğinde gram altın fiyatı, dolar tarafından destek görerek yoluna devam edebilir. Gram altında 540 lira seviyesinin üzerinde yeni rekor denemeleri sürpriz olmaz" açıklamasında bulundu.

Elinde altın olanlar ne yapmalı?

Elinde altın bulunduran yatırımcıların satış için acele etmemesi gerektiğini belirten uzman isim, yılın son aylarında yükselişlerin daha muhtemel olduğunun altını çizdi.
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