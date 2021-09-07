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Ev arayanlar dikkat; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Kiralık evlerdeki fiyat artışı dolandırıcıları da harekete geçirdi. Emlak sitelerinde verilen sahte ilanlara dikkat edilmesi konusunda ev arayışında olanları uyaran hukukçu Murat Can Pehlivanoğlu, 'Emlakçılığı sadece yetki belgesine sahip kişiler yapabilir. Bu yüzden güvenilir siteleri tercih etmek önem taşıyor. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi bilgilerini göstermeyen sitelere bakanlık tarafından idari para cezası uygulanabilir' dedi.
07 Eylül 2021 11:58
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Ev arayanlar dikkat; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

Son dönemde internet üzerinden sahte konut ilanı verenlerin sayısında artış görüldüğünü belirten İstanbul Kent Üniversitesi'nde Hukukçu Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, ev arayışında olan kişiler için uyarılarda bulundu. Pehlivanoğlu, 'Özellikle emlak siteleri üzerinden gerçek olmayan konutların veya iş yerlerinin kiralık ya da satılık olarak isimlendirildiği, sahte görsellerle bunlara yer verildiğini görüyoruz. Bazı vatandaşlarımızın bu ilanları aradıkları, daha sonra da ilanları koyanlarla görüştükten sonra da ev için kaparo bedeli ödedikleri, sonrasında da bu şekilde bir ilanın ve evin bulunmadığı üzerine şikayetler geliyor. Bununla ilgili şikayet sitelerinde de formlar dolduranları görüyoruz' dedi.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK'E DİKKAT

2018 yılından bu yana yürürlükte olan 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik' hakkında bilgi veren Pehlivanoğlu, 'Bu yönetmelik gereği ülkemizde emlakçı olarak anılan kişilerin yetki belgesi alması zorunluluğu bulunuyor. Siz bir emlak işi yapıyorsanız, taşınmaz ticaretinin alım satımına ya da kiralanmasına aracılık yapıyorsanız, Ticaret Bakanlığı'ndan bununla ilgili yetki belgesini almak durumundasınız' ifadelerini kullandı.

İNTERNET SİTELERİNİN SORUMLULUĞU VAR

İnternet sitesinin ilanları teyit etmesi gerektiğini belirten Pehlivanoğlu, 'Bir internet sitesi üzerinden ilan veriyorsanız da, internet sitesinin sizin bir emlakçı olup olmadığınızı, şayet emlakçıysanız yetki belgeli bir emlakçı olup olmadığınızı kontrol etme yükümlülüğü bulunuyor. Hatta bu bilgilerin de vatandaşların görebileceği şekilde de ilan etmesi gerekiyor. Bir internet sitesi, konut ilanını kendi sitesinde yayınlarken öncelikli bu ilanı kimin verdiğini teyit etmeli. Eğer bu kişi emlakçıysa yetki belgesi ile ilgili bilgileri göstermeli. Şayet kişi emlakçı değil de konutun kendi sahibi olduğunu iddia ederek bir ilan veriyorsa bu defa da konutun gerçekten o kişiye ait olup olmadığını teyit edici bazı mekanizmalar uygulanmalı. Aksi takdirde yönetmelikle internet sitelerine yüklenen yükümlülükleri siteler yerine getirmiyor demek olur' dedi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLİR

Ticaret Bakanlığı'nın emlak sitelerini denetlediğini ifade eden Pehlivanoğlu, 'Bakanlığın idari para cezası uygulama imkanı olur. Bununla beraber yine ilanların geçerliliği konusunda internet sitelerinin aslında dolaylı olarak bazı ödevleri olduğundan söz etmek mümkün. Emlak ofislerinin yetkili olsunlar ya da olmasınlar, ilan verirken ilan içeriğinin hukuka uygun olması, sahte görsellere yer verilmemesi, fiyat konusunda, adres konusunda ya da evin özellikleri konusunda vatandaşı yanıltıcı içerik bulundurmaması gibi yükümlülüğü var' diye konuştu.

KAPARO TAHSİL EDEN ŞAHIS DOĞRUDAN SORUMLU

Sahte bir ilan karşılığında kaparo tahsil eden şahsın doğrudan sorumluluğu olduğun hatırlatan Pehlivanoğlu, 'Dolayısıyla bu şahsa ulaşmak gerekiyor. Bu şahıs yetki belgeli bir emlakçı ya da belgesiz bir insan da olabilir. Sahte bir ilan karşılığında kaparo tahsil ettiyse öncelikle bunun iadesini sağlamak üzere o kişiyi bulmanız gerekiyor. O kişiyi bulma konusunda da internet sitelerinin önemli bir işlevi var. Yönetmelik, internet sitelerinin birer çağrı merkezi oluşturmasını söylüyor. Dolayısıyla bu internet sitelerinin aslında kişilerin ulaşarak o ilanı veren şahısla ilgili olarak iletişim bilgilerini edinmesi, öğrenmesi ve o sayede de kişilere ulaşabilmesi, hakkını o kişiler üzerinde araması mümkün. Bu tür eylemler dolandırıcılık suçu teşkil eder. Ülkemizde artık emlakçılık mesleğini sadece yetki belgesine sahip kişiler yapabilir. Vatandaş güvenilir internet sitelerini kullanmalı' ifadelerini kullandı.
DHA
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