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Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor

Marmara'nın kuzey ve batısıyla Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerine kadar fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına öngörülüyor.
07 Eylül 2021 12:05
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Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde yarın öğle saatlerine kadar fırtına tahmin ediliyor.

Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısıyla Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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