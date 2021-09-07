1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor

Türk Eğitim Vakfının (TEV) yurt bursuna başvurular 16 Eylül'de, lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora burslarına başvurular ise 6 Ekim'de son bulacak.
07 Eylül 2021 12:09
+Aa- Yazdır
Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitime duyarlı kişi ve kurumların bağışlarıyla başarılı ve maddi imkanı sınırlı öğrencilere burs imkanı sağlayan TEV, her yıl hem yurt içi hem de yurt dışında eğitim alan öğrencilere destek oluyor.

Bu kapsamda, TEV'in yurt bursu için 16 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci, 16 Eylül'e kadar devam edecek. Lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora bursları için 6 Eylül'de başlayan başvurular ise 6 Ekim'de sona erecek.

Bütün burs başvuruları TEV'in internet sitesi üzerinden çevrim içi form doldurularak gerçekleştirilebiliyor.

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilerin, başvuru formlarını doldurulduktan sonra çıktısını alarak, talep edilen belgelerle birlikte iletilen linke yüklemeleri gerekiyor.

Daha sonra mülakata katılacak adaylar, mesaj ya da elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Mülakatlar, bu yıl da salgın koşulları nedeniyle çevrim içi ortamda yapılacak.

Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere "https://www.tev.org.tr/burs/tr" adresinden erişilebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için 'mola sınıfı' hazırlandı
07 Eylül 2021 11:40		 Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
07 Eylül 2021 11:28
Okulların açılması hazır yemek sektörüne de hareketlilik getirdi
07 Eylül 2021 11:26		 Üniversitelere 2022 yılı için 57,7 milyar lira bütçe ayrılması planlandı
07 Eylül 2021 11:19
Trafik pandemisi okullarla başladı!
07 Eylül 2021 08:59		 Sınıfta mesafe kapıda dip dibe
07 Eylül 2021 08:35
Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde velilere uyarılar
07 Eylül 2021 08:28		 Tıp fakültesini kazandı, annesiyle babasının öğrencisi oldu
06 Eylül 2021 18:46
Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı
06 Eylül 2021 18:37		 İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
06 Eylül 2021 17:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Modacı Barbaros Şansal, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı12:38 - Antalya'da kamyondan fırlayan teker, talihsiz kadını öldürdü12:25 - Hacizli araçları parçalayıp satmışlar12:15 - 'Kazlıçeşme Marmaray İstasyonu Çevre Düzenleme İnşaatı' açıklaması12:11 - Gün ortasında dolar yükselişte12:09 - Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor
12:05 - Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde fırtına bekleniyor12:00 - 'PCR zorunluluğu aşılanma hızını arttırabilir'11:58 - Ev arayanlar dikkat; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin11:57 - Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Uzmanı yanıtladı11:44 - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 88 parça tarihi eser ele geçirildi11:40 - Çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için 'mola sınıfı' hazırlandı
11:36 - Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu11:35 - Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma11:34 - Ekonomistler, OVP'deki büyüme ve enflasyon öngörülerini değerlendirdi11:33 - İstanbul'un taksi sorunu nasıl çözülür?11:32 - Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
11:30 - Boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki... Bunları bize sordunuz mu?
En etkili muhalefet partisi: Pahalılık
Kovid nedeniyle alkolmetreye üflemedi...Yargıtay haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 1
sirke 1
gözün aydın 2
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
almanca 1
koltuğa yapışmak 1
evlenmek istemeyen kızı tinerle yakmak 1
Bugün olanlar 1
aşı deneyimleri 1
Lost 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam