Türk Eğitim Vakfının eğitim bursuna başvurular devam ediyor
|07 Eylül 2021 12:09
|+Aa- Yazdır
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eğitime duyarlı kişi ve kurumların bağışlarıyla başarılı ve maddi imkanı sınırlı öğrencilere burs imkanı sağlayan TEV, her yıl hem yurt içi hem de yurt dışında eğitim alan öğrencilere destek oluyor.
Bu kapsamda, TEV'in yurt bursu için 16 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci, 16 Eylül'e kadar devam edecek. Lise, üniversite, üstün başarı ve yüksek lisans ile doktora bursları için 6 Eylül'de başlayan başvurular ise 6 Ekim'de sona erecek.
Bütün burs başvuruları TEV'in internet sitesi üzerinden çevrim içi form doldurularak gerçekleştirilebiliyor.
Mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilerin, başvuru formlarını doldurulduktan sonra çıktısını alarak, talep edilen belgelerle birlikte iletilen linke yüklemeleri gerekiyor.
Daha sonra mülakata katılacak adaylar, mesaj ya da elektronik posta ile bilgilendiriliyor. Mülakatlar, bu yıl da salgın koşulları nedeniyle çevrim içi ortamda yapılacak.
Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere "https://www.tev.org.tr/burs/tr" adresinden erişilebiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çocukların yüz yüze eğitime motivasyonu için 'mola sınıfı' hazırlandı
07 Eylül 2021 11:40
|Türk toplumunun genetik kodlarına ışık tutan araştırma sonuçlandı
07 Eylül 2021 11:28
|Okulların açılması hazır yemek sektörüne de hareketlilik getirdi
07 Eylül 2021 11:26
|Üniversitelere 2022 yılı için 57,7 milyar lira bütçe ayrılması planlandı
07 Eylül 2021 11:19
|Trafik pandemisi okullarla başladı!
07 Eylül 2021 08:59
|Sınıfta mesafe kapıda dip dibe
07 Eylül 2021 08:35
|Okullarda yüz yüze eğitim sürecinde velilere uyarılar
07 Eylül 2021 08:28
|Tıp fakültesini kazandı, annesiyle babasının öğrencisi oldu
06 Eylül 2021 18:46
|Üniversiteler 13 Eylül'de başlıyor ama KYK yurt başvuruları açılmadı
06 Eylül 2021 18:37
|İTÜ, YKS'de dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi oldu
06 Eylül 2021 17:18