Hacizli araçları parçalayıp satmışlar
|07 Eylül 2021 12:25
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yedek parçacı ile bu iş yerine ait Beşyol mevkisi ve Çalı Mahallesi'ndeki adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, parçalanmak üzere olduğu öne sürülen 4 ticari araç ile bir otomobil ele geçirildi. Ayrıca bir otomobile ait parçalar bulundu.
Araçların bazılarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğince çalıntı olduğu gerekçesiyle arandığı, bazılarının ise hacizli olduğu öğrenildi.
Zanlılar İ.G. (39) ve S.O'yu (39) gözaltına alan ekipler, bir şüpheliyi daha yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, parçalanmış olarak bulunan otomobilin çalınması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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