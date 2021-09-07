1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'da yetiştirilen ürünleri THY 32 ülkeye taşıyacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünlerin, Türk Hava Yolları (THY) tarafından 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli taşınacağını söyledi.
07 Eylül 2021 12:51
+Aa- Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'da yetiştirilen ürünleri THY 32 ülkeye taşıyacak

Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik düzeyinde havacılık sektörünün büyük önem kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin 19 yılda havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak büyük başarılara imza attığını dile getiren Karaismailoğlu, buna bağlı olarak yolcu ve özellikle hava kargo taşımacılığının büyük bir hızla büyüdüğünü bildirdi.

"2021-2024 döneminde hava kargo pazarının, yılda yüzde 10'lara yaklaşan bir büyümeyle önemli bir noktaya geleceği öngörülmektedir." diyen Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun uluslararası arenada saygın bir konuma yükseldiğini belirtti.

- "Turkish Cargo dünyada 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağladı"

Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun bugün dünya genelinde 96'sı direkt kargo uçuş noktası olan 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağladığını anlattı.

TİM ile Turkish Cargo arasında gerçekleşen ilk iş birliği anlaşması sonrası gerçekleşen olumlu sonuçların da hava kargo sektörünün büyümesini artırarak sürdüreceğini ve ihracatın gelişmesi açısından ne kadar değerli olduğunu kanıtladığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"THY-TİM iş birliğinin, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına büyük katkılar sağladığını görüyoruz. İlk iş birliği sonrası Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşmiştir. Hava kargoyla hızlı ve güvenli gerçekleştirilen taşımaların ortalama değeri, kara, deniz ve demir yolu modlarına oranla 50 kat daha değerli olarak konumlanmıştır. 28 ihracat pazarımızın taşınan tonaj verilerine bakıldığında, 2020 Aralık-2021 Mart döneminde taşınan tonaj 65,669 ton olarak gerçekleşirken, bir önceki döneme göre yüzde 10,7'lik artış sağlanmıştır."

- "Güçlü iş birliğiyle Türkiye, büyük ticari atılım gerçekleştirdi"

Karaismailoğlu, yaş meyve, su ürünleri, tekstil, otomotiv ürünleri, ilaç gibi ihraç edilen çeşitli ürün gruplarında son üç yılda yüzde 40'lardan yüzde 105'lere varan ihracat artışlarının gerçekleştiğine dikkati çekerek, kurulan ticari köprülerle Türkiye'yi havacılık sektörünün lideri konumuna yükseltmenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Bu güçlü iş birliği sayesinde Türkiye'nin büyük ticari atılımı gerçekleştirdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğini yenilenen ikinci bir anlaşmayla daha da güçlü hale getireceğiz. Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında, binbir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Avrupa'da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak THY tarafından taşınacak. İhracatçılarımız, geniş uçuş ağıyla global ölçekteki pazarlara çok daha geniş kapasiteyle çok daha hızlı, kaliteli ve avantajlı bir şekilde ulaşabilecek, yeni pazarlar konusunda fırsatlar yakalayacaktır. Hava yoluyla taşımacılığın ihracattaki payı, daha da yukarılara taşınacak. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Ülke ekonomisine her yönden katkı sağlayan bu başarılı iş birliğimiz ile İstanbul'u bir lojistik cazibe merkezi haline getirme hedefimiz de hız kazanacak."

Karaismailoğlu, hava ulaşım faaliyetlerinde son yıllarda eksen kayması yaşandığını belirterek, küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetlerinin bugün hızla batıdan doğuya yöneldiğini söyledi.

- "2003-2021 yıllarında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleşti"

Ülkenin, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bize bahşedilen bu stratejik konum sayesinde 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Bunları dikkate alarak 2003'ten itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, havacılık sektöründe gelinen nokta hakkında bilgi vererek, 2003-2021 arasında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Son 19 yıl içinde küllerinden adeta yeniden doğarak dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden olan THY'nin, dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı ile geleceğe çok daha emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Turkish Cargo da 60'ın üzerinde başkente 7 saatlik uçuş mesafesinde olan mega hub İstanbul Havalimanı'nda, tamamlandığında toplam alanı 165 bin metrekare olacak SmartIST tesisiyle çok daha büyük rekabet avantajlarına kavuşacak. Yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak olan SmartIST insansız kara araçları, robotik süreç otomasyonu, otomatik depolama sistemleri gibi teknolojik altyapı sistemleri sayesinde dünya üzerindeki en önemli teknolojik kargo hub merkezlerinden biri olacak. Bu tesisle Turkish Cargo'nun önünde dünyanın bir numaralı hava kargo markası olmasını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de 15 bin kişi istihdam edilecek
07 Eylül 2021 13:56		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
07 Eylül 2021 13:16
Gün ortasında dolar yükselişte
07 Eylül 2021 12:11		 Ev arayanlar dikkat; dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
07 Eylül 2021 11:58
Altın fiyatlarında yeni rekor mu geliyor? Uzmanı yanıtladı
07 Eylül 2021 11:57		 Ekonomistler, OVP'deki büyüme ve enflasyon öngörülerini değerlendirdi
07 Eylül 2021 11:34
İstanbul'un taksi sorunu nasıl çözülür?
07 Eylül 2021 11:33		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
07 Eylül 2021 11:06
En etkili muhalefet partisi: Pahalılık
07 Eylül 2021 09:30		 İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar yine yükseldi
07 Eylül 2021 08:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:04 - Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis14:55 - Bakanlıktan Güvenpark'ta oluşan göçüğe ilişkin açıklama14:52 - Bakan Özer, milli eğitim müdürleri ile yüz yüze eğitimi değerlendirdi14:51 - Misk Ördeği, insanlar gibi küfür etmeyi öğrendi14:49 - Kocaeli'de trafikte silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı14:44 - Mısır ile adım adım normalleşme: Ankara'da görüşmeler başladı
14:38 - İstanbul Beltur'da çay 5 TL oldu14:35 - Koronavirüse yenik düştüler: Biri 16, diğeri de 22 yaşında14:32 - Eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir vefat etti14:28 - Antalya Kumluca açıklarında 4,5 büyüklüğünde14:26 - Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı14:23 - Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
14:22 - İş yerinde 'kadınlar tuvaletini' kullanan erkek işçi tazminatsız işten atıldı!14:15 - Okula giren öğrenciler, ezilmemek için motokuryelerden kaçıyor14:07 - 'Şike soruşturması FETÖ'nün örgütsel saikleri doğrultusunda yapıldı'14:04 - Direksiyon eğitimi sınavında görev alana harcırah da verilir mi?14:03 - 17 yaşındaki lise öğrencisi PCR cihazı üretti
13:56 - Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'de 15 bin kişi istihdam edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediyenin memur alımında tüm adaylar başarısız sayıldı
Soyağacı hizmetinde yeni uygulama... Soyağacı oluşturma
53 mülki idare amiri ihraç edildi iddiası
Zorunlu PCR testinde öğretmen ve işçi için kesin karar verildi
Sahte aşı kartı operasyonu: 3 hemşire tutuklandı
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki... Bunları bize sordunuz mu?
TSK'da dev FETÖ operasyonu! 44'ü muvazzaf 214 gözaltı kararı
Sınavdan önce soruları elde eden 20 ihraç hakim savcıya operasyon
Canlı yayında 2 konuk uyuyakaldı!
Sinovac'ın 3. dozu Delta Varyantı'na karşı etkili mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polislerin yüz ifadeleri 1
bir varmış bir yokmuş 3
windows 10 3
seni çok özledim 1
kese kağıdı 1
almanca 1
Varyantları takipte zorlanmak 1
kömür torbasından göktaşı çıkması 1
yeşil zeytin 1
gözün aydın 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2021 2, Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Sorjet Geçici 1 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi 10 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Geçici 35 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 3 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi Geçici 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam