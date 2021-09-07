Bakan Karaismailoğlu: Anadolu'da yetiştirilen ürünleri THY 32 ülkeye taşıyacak

Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katılımıyla Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik düzeyinde havacılık sektörünün büyük önem kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin 19 yılda havacılık tarihinde yeni bir sayfa açarak büyük başarılara imza attığını dile getiren Karaismailoğlu, buna bağlı olarak yolcu ve özellikle hava kargo taşımacılığının büyük bir hızla büyüdüğünü bildirdi.

"2021-2024 döneminde hava kargo pazarının, yılda yüzde 10'lara yaklaşan bir büyümeyle önemli bir noktaya geleceği öngörülmektedir." diyen Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun uluslararası arenada saygın bir konuma yükseldiğini belirtti.

- "Turkish Cargo dünyada 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağladı"

Karaismailoğlu, Turkish Cargo'nun bugün dünya genelinde 96'sı direkt kargo uçuş noktası olan 300'den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağladığını anlattı.

TİM ile Turkish Cargo arasında gerçekleşen ilk iş birliği anlaşması sonrası gerçekleşen olumlu sonuçların da hava kargo sektörünün büyümesini artırarak sürdüreceğini ve ihracatın gelişmesi açısından ne kadar değerli olduğunu kanıtladığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"THY-TİM iş birliğinin, ihracatçılarımızın rekabet gücünün artmasına büyük katkılar sağladığını görüyoruz. İlk iş birliği sonrası Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki 4 aylık dönemde belirlenen 28 destinasyon üzerinde toplam 1,2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleşmiştir. Hava kargoyla hızlı ve güvenli gerçekleştirilen taşımaların ortalama değeri, kara, deniz ve demir yolu modlarına oranla 50 kat daha değerli olarak konumlanmıştır. 28 ihracat pazarımızın taşınan tonaj verilerine bakıldığında, 2020 Aralık-2021 Mart döneminde taşınan tonaj 65,669 ton olarak gerçekleşirken, bir önceki döneme göre yüzde 10,7'lik artış sağlanmıştır."

- "Güçlü iş birliğiyle Türkiye, büyük ticari atılım gerçekleştirdi"

Karaismailoğlu, yaş meyve, su ürünleri, tekstil, otomotiv ürünleri, ilaç gibi ihraç edilen çeşitli ürün gruplarında son üç yılda yüzde 40'lardan yüzde 105'lere varan ihracat artışlarının gerçekleştiğine dikkati çekerek, kurulan ticari köprülerle Türkiye'yi havacılık sektörünün lideri konumuna yükseltmenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Bu güçlü iş birliği sayesinde Türkiye'nin büyük ticari atılımı gerçekleştirdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğini yenilenen ikinci bir anlaşmayla daha da güçlü hale getireceğiz. Türkiye'nin havadan kurduğu ticari köprüler sayesinde, Anadolu'nun dört bir yanında, binbir emekle üretilen ürünleri, Amerika'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Avrupa'da kısaca tüm dünyada aktif olan, ihracatta pazara hükmedecek 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 35 indirimli olarak THY tarafından taşınacak. İhracatçılarımız, geniş uçuş ağıyla global ölçekteki pazarlara çok daha geniş kapasiteyle çok daha hızlı, kaliteli ve avantajlı bir şekilde ulaşabilecek, yeni pazarlar konusunda fırsatlar yakalayacaktır. Hava yoluyla taşımacılığın ihracattaki payı, daha da yukarılara taşınacak. Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi beklentisiyle ülkemiz ihracat seferberliğine ciddi ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Ülke ekonomisine her yönden katkı sağlayan bu başarılı iş birliğimiz ile İstanbul'u bir lojistik cazibe merkezi haline getirme hedefimiz de hız kazanacak."

Karaismailoğlu, hava ulaşım faaliyetlerinde son yıllarda eksen kayması yaşandığını belirterek, küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetlerinin bugün hızla batıdan doğuya yöneldiğini söyledi.

- "2003-2021 yıllarında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleşti"

Ülkenin, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Bize bahşedilen bu stratejik konum sayesinde 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Bunları dikkate alarak 2003'ten itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, havacılık sektöründe gelinen nokta hakkında bilgi vererek, 2003-2021 arasında 113,7 milyar liranın üzerinde havacılık yatırımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Son 19 yıl içinde küllerinden adeta yeniden doğarak dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden olan THY'nin, dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı ile geleceğe çok daha emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Turkish Cargo da 60'ın üzerinde başkente 7 saatlik uçuş mesafesinde olan mega hub İstanbul Havalimanı'nda, tamamlandığında toplam alanı 165 bin metrekare olacak SmartIST tesisiyle çok daha büyük rekabet avantajlarına kavuşacak. Yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak olan SmartIST insansız kara araçları, robotik süreç otomasyonu, otomatik depolama sistemleri gibi teknolojik altyapı sistemleri sayesinde dünya üzerindeki en önemli teknolojik kargo hub merkezlerinden biri olacak. Bu tesisle Turkish Cargo'nun önünde dünyanın bir numaralı hava kargo markası olmasını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak."