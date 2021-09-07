Eski Sayıştay denetçisi ve eşi sınırda yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi ve eşi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
|07 Eylül 2021 12:55
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Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin yaptıkları kontrolde Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I. sınırda yakalandı.
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