Bakan Varank, yeni nesil yazılım okullarını açtı

Bakan Varank, Vadi İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları'nın Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, 42 İstanbul'un mekan sponsoru Evyap'ın Üst Yöneticisi Mehmet Evyap, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün ve diğer sponsor firmaların temsilcileri de hazır bulundu.

Varank, törenin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıl önce bir beyin fırtınası etkinliği ile başlatılan bu önemli platformun bugün geniş bir aileye dönüştüğünü görmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdi.

O dönemde yapılan daveti geri çevirmeyip platforma dahil olan kurucu firmalara ve paydaşlara teşekkür eden Varank, "Her biri alanının öncüsü olan bu teknoloji devi firmalarımız platformda yürütülen proje ve faaliyetlere büyük katkı sundu, sunmaya da devam ediyor. Onların destekleriyle yapay zeka, mobilite ve milli yazılımlar gibi stratejik alanlarda önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar kurdukları çalışma grupları, gerçekleştirilen çevrim içi seminerler ve üst düzey yarışmalarla sektöre ilgi duyan gençlere kaliteli ortamlar sunduklarını anlatan Varank, bu faaliyetlerde başarı gösteren birçok yazılım dehasını şirketleşmeleri için desteklediklerini bildirdi.

- "Diğer okul Kocaeli'de faaliyete başlayacak"

Evyap'ın mekan sponsorluğunda Vadi İstanbul'da 400 bilgisayar ile söz konusu okulu gençlerin hizmetine sunduklarını dile getiren Varank, diğer okulun ise 27 Eylül'den itibaren Kocaeli'nde faaliyetlerine başlayacağı bilgisini paylaştı.

Gelecek dönemde bu okulları başka illerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Varank, "7/24 açık olacak bu okullarda eğitimler tamamen ücretsiz. Öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğrenecekler. Bu okullarda uluslararası standardı yakalamak için de Fransız Ekol 42 markası ile iş birliğine gittik. Ecole 42 Okulları Direktörü Sayın Sophie Vigeri'nin mesajını dinledik, Paris şubesi yetkilisi Sayın Christina Fernandez de burada aramızda. Aynı zamanda Fransız Başkonsolusumuz da burada bizimle beraber. Destekleri bizim için gerçekten çok önemli. Bu nedenle ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

- "Mezun olanların yüzde 100'nün iş bulduğunu söyleyebiliriz"

Okulların eğitim sistemine ilişkin bilgi veren Varank, şöyle devam etti:

"23 ülkedeki 36 kampüsüyle uluslararası bir marka olan Ekol 42 dünyanın en iyi kodlama okulları arasında sayılıyor. Bakınız, bu eğitim kurumlarının dünyadaki muadillerinden mezun olanlar en iyi şirketlerde istihdam ediliyor. Hatta eğitimin ikinci yılında iş bulup çalışmaya başlayan birçok genç var. Bizim de buradaki hedefimiz salt yazılımcı yetiştirmekten ziyade, hızlıca istihdam piyasasına katılabilecek yazılımcı yetiştirmek olacak. Türkiye Açık Kaynak Platformu da bu manada gençlerimizin yalnız bırakmayacak. Eğitim sırasında yarı zamanlı çalışma ve eğitim sonrası tam zamanlı çalışma konusunda destek verecekler. Gençlerimiz gerçek projelerde sektörün değerli firmalarıyla çalışma fırsatı bulacak. Yine platform üyesi firmalarımız eğitimleri sırasında öğrencilerle tanışabilecek, onları takip edebilecek ve istihdam etme şansına sahip olacak. Böylece herkesin ihtiyacına cevap veren dinamik bir ekosistem oluşturacağız."

Okul bünyesinde bir eğiticinin olmamasının bu okulun en önemli özelliklerinden olduğunu vurgulayan Varank, "Burada tamamen oyunlaştırılmış ve proje bazlı bir şekilde öğrencilerimiz birbirlerine hem öğretiyorlar, hem birbirlerini değerlendiriyorlar. Öğrencilerimiz kendi hızlarına ve kendi kapasitelerine göre okula devam ediyorlar. Yani bu okulu iki senede de bitirmek mümkün, üç buçuk senede de bitirmek mümkün. Şimdiye kadar bu okullarda devam eden öğrencilerin, mezun olanların yüzde 100'nün iş bulduğunu söyleyebiliriz.

Bir üniversite eğitimine ihtiyaç da duyulmuyor. Aslında önden bir kodlama, elektronik eğitimine de ihtiyaç yok ve şimdiye kadar bu okullara kayıt yaptıranların yüzde 46'sı herhangi bir kodlama eğitimi almadan kayıt yaptırmış. Ama çok başarılı ve üst düzey yazılımcıları bu okullarımız mezun ediyor. Bu metodun verimliliğine biz inanıyoruz. İnşallah İstanbul'da ve Kocaeli'nde yakaladığımız başarıları, eğer verimine gerçekten bizzat gözlerimizle de şahit olursak diğer şehirlerimizde de yaygınlaştırmak ve Türkiye'de çok başarılı yazılımcılar yetiştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Hem kamunun hem de özel sektörün kullandığı yazılımlarda dışa bağımlılığı azaltacağız"

Bakan Varank, dijital çağın yeni düzeninde 'ben de varım' diyebilmenin ön koşulunun güçlü bir yazılımcı kitlesine sahip olmaktan geçtiğine dikkati çekti.

Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirmek üzere çıkılan bu yolda, Türkiye'nin de yazılımcı ordusunu geliştirdiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Bu ihtiyacı zaten Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde belirtmiştik. 2023 yılında ülkemizdeki yazılım geliştirici sayısının en az 500 bin olmasını hedefliyoruz. İşte Türkiye Açık Kaynak Platformu ve 42 yazılım okulları bu noktada çok önemli görevler ifa edecek. İlgili tüm paydaşları bir araya getiren bu platform ve bu tip yenilikçi okullar sayesinde yazılımcılarımızın niteliğini de niceliğini de artıracağız. Böylece hem kamunun hem de özel sektörün kullandığı yazılımlarda dışa bağımlılığı azaltacağız. Daha da önemlisi olası siber güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracağız. Bu vesileyle ben, bu vizyoner projenin ortaya çıkmasına katkı sunan tüm paydaşları yürekten tebrik ediyorum."

- "Milli ve özgün yazılım geliştirmek için güçlerimizi birleştirelim"

Türkiye Açık Kaynak Platformu'nun 42 Okulları öğrencilerinin istihdam olanakları ile buluşturulmasında en önemli destekçisi olacağını belirten Mustafa Varank, "Platform bu hususta gençlerimizin yanında olacak. Eğitim sırasında yarı zamanlı çalışma ve bittikten sonra da tam zamanlı çalışma konusunda destek verecek. Gençlerimiz gerçek projeler ile sektörün değerli firmalarıyla çalışma fırsatı bulacak. Yine platform üye firmaları da öğrencilerle eğitimleri sırasında öğrencilerle tanışabilecek, takip edebilecek ve istihdam etme şansına sahip olacak.

Burada herkesin ihtiyacına cevap veren bir eko sistemi beraber inşa edeceğiz. Hedefimiz ülkemizi kritik teknolojilerin üreticisi haline getirmek olacak. 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik rekor büyüme oranıyla ortaya koyduğumuz tablo açık bir şekilde ortada duruyor. Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Biz Türkiye olarak büyük işlere talibiz. Büyük işleri gerçekleştirebilmenin yolu ise birlikte çalışmaktan geçiyor. İşin özü iş birliği. Bir nevi kazan kazan anlaşması. İşte bu yüzden ben yazılımcı şirketlere, girişimcilere ve hatta öğrencilerimize sesleniyorum. Sizin bu platforma, bu platformun da size katacağı çok şey var. Gelin hep birlikte güçlerimizi birleştirelim, milli ve özgün yazılımlarımızı geliştirelim." diye konuştu.

Söz konusu projenin çok geniş bir katılımcı kitlesi olduğunu ve burada herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdiğini aktaran Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakanlığımız, TÜBİTAK TÜSSİDE ve Bilişim Vadisi başından beri bu işin koordinasyonunu yürütüyor. İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma Ajanslarımız sağladıkları 27 milyon liralık destek ile projeyi finanse ediyor. Diğer taraftan, platform üyelerimiz de hem okullarda yapılan eğitim faaliyetlerini hem de platformda yürütülen projeleri destekliyor. Yazılım alanında uluslararası bir marka olan Ekol 42 de yenilikçi eğitim modellerini okullarımızda uyguluyor. Son olarak sponsor üyelerimiz de sağladıkları ödül, insan kaynağı ve alt yapılarla kolaylaştırıcı bir rol üstleniyorlar. Gördüğünüz üzere yazılım ve teknoloji ekosistemin tüm paydaşları işin içerisinde. Bu dayanışma ruhuyla çok başarılı yazılımcı ve girişimcileri hep birlikte yetiştireceğimize ben şahsen yürekten inanıyorum."

- Ecole 42 Okulları Direktörü Sophie Viger video mesaj gönderdi

Açılış törenine video mesaj gönderen Ecole 42 Okulları Direktörü Sophie Viger ise 23 ülkede 36 kampüsle faaliyetlerini sürdürmekte olan Ecole 42 ağına dahil olan Türkiye'yi kutlayarak öğrencilere bu heyecanlı yolculukta başarılar diledi.

- "Farklı ve heyecan verici bir öğrenme deneyimi yaşadık"

Açılış töreninde 42 İstanbul öğrencisi Rabia Özkan da söz alarak deneyimlerini paylaştı.

Medeniyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden bu sene mezun olduğunu dile getiren Özkan, 42 Okulları'nın Türkiye'de açılacağını öğrendiğinde hemen başvuruda bulunduğunu belirterek, okulda yardımlaşma ve birbirinden öğrenme yöntemiyle farklı ve heyecan verici bir öğrenme deneyimi yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan tören sonrasında, projenin destekçilerine ve paydaşlarına Bakan Varank tarafından plaket takdim edildi, ardından da öğrencilerin de katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi.